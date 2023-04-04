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Bu Bir Kemelerinizi Bağlayın Uyarısıdır! Bitcoin’de O Endeksin Fiyat İle Korelasyonu Pozitife Döndü!

Bitcoin'in piyasa değeri ile öngörülen volatilitesi arasındaki pozitif korelasyon, alım opsiyonu sahipleri için daha hızlı fiyat artışı anlamına geliyor.
22:20
4 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto opsiyon borsası Deribit’in ileriye dönük Bitcoin (BTC) volatilite endeksi (DVOL), CBOE’nin volatilite endeksi VIX’in hisse senetleri için yaptığı gibi kripto para piyasasının önümüzdeki 30 gün için yaşanacak fiyat türbülansı beklentileri hakkında ipuçları sunuyor. İşte endeksin ortaya koyduğu dikkat çekici veriler.

Daha Hızlı Fiyat Artışı

VIX, Wall Street’in korku göstergesi olarak hizmet vermeye devam ederken ve riskten kaçınma nöbetleri sırasında yükselirken DVOL, en büyük kripto paranın fiyatı ile pozitif bir korelasyon geliştirdi. Bitcoin fiyatı ile DVOL endeksi arasındaki 30 günlük korelasyon katsayısı Ocak ayı başında pozitife döndü ve geçen hafta 0,85’e kadar çıktı. Bu yazının hazırlandığı sırada korelasyon katsayısı 0,72’ydi. Gözlemcilere göre bu durum Bitcoin’e bağlı alım opsiyonlarını her zamankinden daha cazip hale getirmiş durumda.

Türev ve kripto veri sağlayıcısı Amberdata’nın direktörü Greg Magadini CoinDesk’e verdiği demeçte “2023’ün başından bu yana, Bitcoin pozitif korelasyonlu güçlü bir spot/ima edilen volatilite rejimi gösterdi. Bu durum 2022’deki olumsuz görünümü tersine çevirdi. Çağrı alıcılarını yönlü spot kazançlar ve artan volatilite kazançlarıyla ödüllendiriyor.” dedi.

2021’in başında tanıtılan DVOL, Deribit’in opsiyon emir defterini kullanarak Bitcoin’in 30 günlük öngörülen veya beklenen volatilitesini ölçüyor. VIX, S&P 500 hisse senedi endeksinin opsiyon fiyatlarına dayanmaktadır.

Opsiyonlar, alıcıya dayanak varlığı belirli bir tarihte veya öncesinde önceden belirlenmiş bir fiyattan alma veya satma hakkı veren, ancak yükümlülüğü olmayan türev sözleşmelerdir. Alım opsiyonu, sahibinin yükseliş trendinde olduğunun bir işareti olarak alım hakkı verirken, satım opsiyonu satma hakkı verir. Opsiyon fiyatları, piyasa yönünün yanı sıra opsiyon arz ve talebinden etkilenen öngörülen volatilite de dahil olmak üzere çeşitli faktörler tarafından belirlenir.

DVOL’ün en büyük kripto paranın fiyatıyla pozitif korelasyonu, alım opsiyonlarının hem olumlu yönlü hareketten hem de öngörülen volatilitede artıştan faydalanacağı anlamına geliyor. Başka bir deyişle, yükseliş hareketleri sırasında alım opsiyonları, düşüş hareketleri sırasında satım opsiyonlarına kıyasla daha hızlı fiyat artışı görecektir.

Kripto ticaret şirketi ve likidite sağlayıcısı olan GSR’de OTC trader’ı olan Spencer Hallarn, CoinDesk’e verdiği demeçte, “Spot/vol korelasyonunun devam ettiğini varsayarsak, bu bir çağrı alıcısının sert bir şekilde yükselen bir piyasada hem Delta (yönlü kazançlar) hem de Vega (öngörülen volatilite kazançları) kazanarak ‘çifte vuruş’ yapabileceği için çağrılara sahip olmanın cazibesini artırıyor” dedi.

Hazırlıksız Yakalandılar

Pozitif korelasyon, Bitcoin’in 18 aylık düşüş trendinin ardından yükselişi geçmesiyle yatırımcıların hazırlıksız yakaladığı ve satım opsiyonlarının panikle satın alınmasına yol açtığı geçen yılla tam tezat oluşturuyor. O dönemde, DVOL kayda değer fiyat düşüşleri sırasında yükselmiş ve düşüş fiyat hareketleri sırasında satım opsiyonları, düzeltici ralliler sırasında alım opsiyonlarına kıyasla daha hızlı fiyat artışı kaydetmişti.

Bitcoin yılın başından bu yana yaklaşık yüzde 70’lik yükselişle piyasada düşüşün devam edeceği yönündeki beklentileri boşa çıkardı. OTC teknoloji platformu Paradigm’a göre, fonlar opsiyonlar aracılığıyla yükseliş pozisyonlarına yığılıyor. Kaybetme korkusu ya da FOMO, yakında devreye girerek opsiyonlara olan talebi artırması ve DVOL’u daha da yukarı çekmesi beklenebilir.

Deribit opsiyon başkanı Pierino Ursone, DVOL’un fiyatla pozitif korelasyonunu açıklarken, “Kripto para piyasası bazen hızla yükselebilir ve yatırımcılar FOMO’lanarak piyasaya giriş yapmak isteyebilir (özellikle 68 bin dolardan seviyesinde olduğu gibi). Kripto para piyasası için para dışı yüksek grev çağrılarına yönelik ekstra talep başladığında, bunun gerçekten güçlü ve ısrarcı olabileceğine dikkat edilmelidir.”

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