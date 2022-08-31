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Bu Altcoin’ler Yatırımcısını Milyoner Yapabilir: 340 Milyar Dolarlık Beklenti!

Triple A'nın son kripto para mülkiyet verileri, kripto para topluluğunu şaşırtabilecek bazı ilginç veriler ortaya koyuyor.
15:40
31 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Triple A’nın son kripto para mülkiyet verileri, kripto para topluluğunu şaşırtabilecek bazı ilginç veriler ortaya koyuyor. Triple A’nın sağladığı veriler, gelecekte kripto para sahiplerinin yüzde 48,6’sının çevrimiçi oyun veya kumarda kripto para harcamayı düşünebileceğini gösteriyor. Çevrimiçi oyun veya kumarda kripto paraların kullanımı için geçen yıl ortaya konulan tahmin yüzde 25,1’di. Bu da son rakamın oldukça yüksek olduğu ve bu yükselişin devam edebileceği anlamına geliyor.

340 Milyar Dolar Beklentisi

Öte yandan çevrimiçi oyun veya kumarın son birkaç yılda büyük çıkış yaptığını gösteren verilerin yanı sıra, oyun pazarının 2027 yılına kadar 340 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. Bu da oyun altcoinleri‘nde gelecekte büyük çıkışlar yaşanabileceğinin bir işareti. Şu anda oyun pazarının ayrılmaz bir parçası olan oyuncular dünyadaki toplam nüfusun 3’de 1’inden fazlasını oluştururken, kripto para sektörüne giriş yapan en büyük oyun şirketleri ise Microsoft Xbox, G2A ve Twitch.

İster ödeme şekli olarak olsun, ister oyun oynama açısından olsun kripto paraların oyun endüstrisini büyük ölçüde değiştirdiği bilinen bir gerçek. Sektöre dönük olarak yakın perspektiften yapılan analizler ve oyuncular ve oyun şirketleri arasında kripto paraların artan kabulü göz önüne alındığında oyun şirketlerinin önümüzdeki yıllarda büyük bir pazar fırsatı yaklayabileceği söylenebilir.

ABD Başı Çekiyor

Triple A’nın verileri, Bitcoin‘in fiyatının 2012 ile 2021 arasında yüzde 540 bine kadar yükseldiğini gösteriyor. Bitcoin, ayrıca 2021’de kripto paraların toplam piyasa değerinin yüzde 47’sini oluşturuyordu.  Bunun dışında, kripto para piyasalarının 2019’dan 2025’e kadar yüzde 56,4’lük bir bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) ile büyümesi bekleniyor.

Verilere göre, en fazla kripto paraya sahip ilk beş ülke temelinde ABD, Hindistan, Pakistan, Nijerya ve Vietnam yer alıyor. ABD, 46 milyon 20 bin 521 kripto para sahibi ile listenin başında yer alıyor.

Oyun endüstrisine ek olarak, kripto paraları kabul eden diğer öne çıkan sektörler arasında e-ticaret, lüks ürünler ve para transferi yer alıyor. Kripto para transferlerinin geleneksel para transferlerine kıyasla 388 kat daha hızlı ve 127 kat daha ucuz olduğuna inanılıyor.

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