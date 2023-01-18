En büyük altcoinlerden birinin CEO'su oldukça iddialı bir hedef açıkladı. Buna göre yüzde 900 zor değil.

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En büyük 150 kripto para arasında 111’inci olan altcoinin CEO’su son derece iddialı bir açıklamada bulundu. Eğer kendi projeleri için yaptığı tahmin hedefine ulaşırsa fiyatta da ciddi artış görülebilir. FTX çöküşünün ardından DeFi alanındaki artan ilgi bu kategorideki altcoinlerin de popülerliğini artırdı. Peki gerçekten yüzde 900 mümkün mü?

Fiyatı Yükselecek Altcoin

Merkezi olmayan borsa (DEX) Sushiswap (SUSHI) projenin en yetkili ismi Jared Grey’e göre 2023 yılında pazar payını on kata yakın büyütmeyi hedefliyor. Grey yeni bir blog yazısında, Sushiswap’ın yeni DEX toplama yönlendiricisini yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürmeyi planladığını ve bu hamlenin projenin takas hacimlerini artıracağını düşündüğünü söylüyor. CEO, Sushiswap geliştiricilerinin geçen yıl “gizli modda” kullanıcıların çok sayıda merkezi olmayan finans (DeFi) protokolünü izlemelerine olanak tanıyan bir araç olan bir toplama yönlendiricisi oluşturduklarını belirtiyor.

“Birleştirmenin, kullanıcılara en uygun fiyatlandırmayı sunarak en iyi kullanıcı deneyimini sağlamaya yardımcı olduğuna inanıyoruz. Havuzlarımızda daha derin likidite oluşturarak ve kullanıcıların birden fazla ağda Trident çerçevemizden yararlanarak artan takas hacimlerinden ve ücretlerinden yararlanmalarına izin vererek bu yenilikten yararlanıyoruz.”

Sushiswap (SUSHI) Geleceği

Elbette projenin CEO’su bu iddialı hedefleri paylaştığı için temkinli olmakta fayda var. Nasılsa hatta bununla ilgili harika bir ata sözümüz de var “kuzguna yavrusu şahin görünür” peki gerçekten öyle mi? Grey bu iddiasını desteklemek için uygulamadaki yeni geliştirmeleri ön plana çıkarıyor. Özellikle FTX çöküşünün ardından DeFi alanında zaten ciddi bir büyüme bekleniyor. Sonraki boğa sezonunda birçok yatırımcı merkezi borsaların risklerini göz almak istemediği için “kullanımı kolay” ve likidite noktasında sorun yaşamayacakları DeFi platformlarına bir akın başlatabilir.

SushiSwap CEO’su Grey şunları söyledi;

“Şu anda SUSHI, AMM (otomatik piyasa yapıcı) piyasasının yaklaşık %2’sine ve toplama piyasasının %0’ına hakim. Vizyonumuzu hayata geçirerek 2023 yılında pazar payımızı 10 katına çıkarmayı hedefliyoruz.”

CEO, Sushiswap’in ekosistemin büyümesine yardımcı olmak için bağımsız olarak finanse edilen projeleri teşvik edecek Sushi Studios adlı merkezi olmayan bir inkübatör başlatmayı planladığını belirtiyor.