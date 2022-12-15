Trump kripto inadını bir kenara bıraktı ve tercihini yaptı. Peki hangi altcoin?

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Eski ABD Başkanı Trump geçmişte kripto karşıtı birçok açıklamada bulundu ancak o da inadından vazgeçti. Amerika’nın en tartışmaları başkanlarından olan Trump bugün oldukça şaşırtıcı bir sürpriz yaptı. Kripto para karşıtlığıyla bilinen eski ABD Başkanı artık trende ayak uyduracak. Son hamlenin detayları ve geleceğe dair önemli beklentiler. Kripto paraları neler bekliyor?

Trump Kripto Para

Uzun süredir markalı ürünler piyasaya sürmesiyle tanınan eski ABD başkanı Donald Trump, listeye bir yenisini daha ekledi. Artık onun da bir NFT koleksiyonu var. Geçtiğimiz yılın sonunda önemli bir dönüm noktası yaşayan NFT’ler bugünlerde hacimlerde ciddi erimeler görse de Trump bu kervana dahil oldu. Donald Trump Digital Trading Card adı verilen koleksiyon Trump’ın Truth Social hesabında tanıtıldı. NFT koleksiyonunu şöyle duyurdu;

“Harika bir Noel hediyesi olur. Beklemeyin. İnanıyorum ki çok çabuk tükenecekler!”

Koleksiyonun web sitesine göre kartların tanesi “sadece 99 dolardan” satılıyor. Koleksiyonun lansmanıyla bağlantılı bir çekiliş, bire bir Zoom görüşmesi veya Trump ile bir saatlik golf gibi ödüller sunuyor. Koleksiyon Polygon blockchain’inde basılacak ve siteye göre koleksiyonun “ilk” çalışmasında toplam 45.000 NFT oluşturulacak. Trump’ın duyurusu, 2024 başkanlık seçim kampanyasının açıklanmasının ardından geldi. 2017-2021 yılları arasında ABD başkanı olarak görev yapan Trump, 2020’deki yeniden seçilme yarışında başarısız olmuş ve yanlış bir şekilde seçimin çalındığını iddia etmişti. Trump’ın sonraki ABD seçimlerinde de yarışta yer alması bekleniyor.

Polygon (MATIC)

Polygon son 3 aydır devasa anlaşmalar duyuruyor. Ünlüler, dev şirketler ve daha fazlasıyla anlaşan blockchain bugünlerde de oldukça popüler. Bundan dolayı fiyat halen 1 dolara yakın ve son piyasa çöküşü yaşanana kadar 1,25 doları aşmayı başardı. Uzun vadede birçok yatırımcı MATIC için gelecek görüyor. Devasa şirketlerle yaptığı anlaşmalar nedeniyle yatırımcıların ilgisini üzerine çeken Polygon hali hazırda en büyük blockchainler arasında yer alıyor.

Yazı hazırlandığı sırada 0,88 doların üzerinde bulunan MATIC Coin fiyatı güne %4 kayıpla devam ediyor. Bitcoin’in 17.500 doları kaybetmesiyle birçok altcoinin fiyatı eridi. 321 milyon dolarlık işlem hacmiyle son 24 saatte yoğun ilgi gören MATIC en büyük 11’inci kripto para konumundadır.