Popüler bir altcoin Dünya Ekonomik Forumuna katılacak. Bu son derece önemli ve bu SHIB değil.

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Kripto paraların dünya genelinde itibarı artıyor ve popüler bir altcoin önümüzdeki günlerde Davos’a gidiyor. Blockchain teknolojisi üzerinde inşa edilen ürünlerin önemli kısmı kripto para geliştiricilerinin eliyle yapıldı. Kripto para geliştiricileri blockchain alanındaki inovasyonun temelini oluşturuyor. Elbette gelecekte blockchain ile inşa edilen yeni internet modelinin öncüleri de kripto paralar içinden çıkacak.

Dünya Ekonomik Forumu Kripto

1inch Network, üst düzey yöneticilerin yanı sıra seçilmiş politikacılar ile sivil toplum, akademi ve medya temsilcilerini bir araya getiren önemli bir uluslararası etkinlik olan Dünya Ekonomik Forumu Yıllık Toplantısı’nda yer alacak. 16-20 Ocak tarihlerinde İsviçre’nin Davos kasabasında gerçekleştirilecek olan bu yılki etkinliğin başlığı Parçalanmış Bir Dünyada İş birliği olacak. Katılımcıların, bu kritik dönüm noktasında dünyanın karşı karşıya olduğu bir dizi krize yönelik olası çözümleri tartışmaları bekleniyor.

Mevcut çalkantılı ekonomik ortamda merkezi olmayan finansın rolünü takdir eden 1inch, DeFi alanındaki bir dizi önde gelen şahsiyeti bir araya getirecek olan 2023‘te Kurumlar ve DeFi adlı bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor. 1inch kurucu ortağı Sergej Kunz, daha iyi kullanıcı deneyiminin kitlesel kullanıcıları DeFi’ye nasıl çekebileceğine odaklanan bir açılış konuşması yapacak.

1inch Token Haberleri

Buluşmada ayrıca ‘İlgisizliğe Giden Yol’ konulu panel tartışmaları da yer alacak: Kripto kurumlar için neden hala geçerli, Kripto kışı kripto varlıklarına yatırım yapmak için iyi bir zaman mı, DeFi’yi Düzenlemek: Kullanıcıları korumak ve yeniliği teşvik etmek arasında nasıl bir denge kurulabilir gibi başlıklar işlenecek. 1inch Network’ün dünyanın en saygın etkinliklerinden birinde boy göstermesi onun DeFi dünyasındaki rolünü daha iyi anlamamız için önemlidir.

Devletlere DeFi ve kripto dünyasını anlatacak olan 1inch ekibi önümüzdeki yıllarda birçok kurum hatta devletle iş birliği duyuruları da yapabilir. Kurumsal alanda bu tarz ön plana çıkan projelerin yakın takibe alınması potansiyel kazanç fırsatları için de önemlidir. Elbette bir kripto para ve ekibi Dünya Ekonomik Forumunda bile boy gösterse bu onun sıfıra gitme ihtimalinin olmadığı anlamına gelmiyor. Ancak SHIB fiyatının Dünya Ekonomik Forum’a “katılabilir” haberiyle yaşadığı büyümeden de hatırlayacağımız üzere bu gelişme 1inch yatırımcılarını sevindirecek.