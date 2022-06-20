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Bu Altcoin %40 Artabilir! Kripto Para Yatırımcıları Dikkat!

Kısa vadede yüzde 40 potansiyeli olan bu altcoin Binanace borsasında da işlem görüyor. Yatırımcıların bu seviyeleri yakından izlemesi gerekir.
21:28
20 Haziran 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Popüler altcoinlerden birinde yüzde 40’lık bir toparlanma potansiyeli dikkat çekiyor. Güncel verileri yakından inceliyoruz. Kripto para piyasalarında yaşanan son düşüş altcoinlerin önemli dip seviyelere ulaşmasını sağladı. Doğal olarak bu erime, çift haneli yükselişlere de kapı aralıyor. Peki hangi altcoin için %40 potansiyel bulunuyor.

Fiyatı Yükselebilecek Altcoin

NEAR’ın son 10 haftadaki devalüasyonu, grafiğinde daha düşük diplerin temelini attı. Ayılar, o zamandan beri NEAR fiyatını 20 EMA’sının altında tuttu. Kontrol Noktasından (POC) nihai bir geri dönüşle, sürekli bir canlanma, düşen kamanın (beyaz) üst trend çizgisini test edebilir. Yazı hazırlandığı sırada NEAR son 24 saatte %6,76 artışla 3,4 dolardan alıcı buluyor.

15 dolar dolar seviyesini kaybettiğinden beri, satıcılar son iki ayda tutarlı bir düşüş eğilimi gösteren kırmızı mumlar yaktı.

NEAR Protocol (NEAR) Yükselebilir

NEAR, 20 Nisan’dan itibaren değerinin %83’ünden fazlasını kaybetti ve 18 Haziran’da on ayın en düşük seviyesine geriledi. Düşen kamanın sınırları, NEAR’ı POC bölgesine doğru bir sıkışma aşamasına soktu. 20 EMA ve 50 EMA (camgöbeği) halen aşağıya bakarken, satıcılar inkar edilemez bir şekilde üstünlüklerini sergilediler. Ancak, bu iki çizgi arasındaki boşluk fazlasıyla uzamıştı. Alıcıların hacimleri artırması koşuluyla, önümüzdeki seanslarda olası bir canlanma olabilir.

POC’nin ötesinde inandırıcı bir kapanış, NEAR’ın 3,8 dolar yakınındaki kamanın üst trend çizgisini test etmesine yardımcı olabilir. Modelin üzerinde güçlü bir kırılma, alıcıların 4,2-4,8 dolar aralığını test etmesine yardımcı olabilir. Bununla birlikte, üst trend çizgisinden olası bir geri dönüş, sıkı fazı POC seviyesine yaklaştırabilir.

Düşen Göreceli Güç Endeksi (RSI), aşırı satım bölgesinden hafif bir büyüme kaydetti. 34 seviyesinin ötesine nihai bir kırılma, daha fazla iyileşme için kapıları açacaktır. Ayrıca, endeksteki son yüksek dipler yükselişi destekliyor. Benzer şekilde, CMF diplerinde bir yükseliş ayrışmasını teyit ederken hafif bir yükseliş gördü. Bununla birlikte, MACD çizgileri hala sıfır işaretinin altında sallanırken yükseliş görünümünü henüz onaylamadı.

RSI ve CMF’deki yükseliş farklılığı göz önüne alındığında, NEAR, 3,8 dolar bölgesinde kamanın üst trend çizgisinin sağlamlığını test etmeyi amaçlayacaktır. Modelin üzerindeki herhangi bir kapanış, alıcıların olası bir geri dönüş öncesinde 20 EMA’yı test etmesine yardımcı olacaktır.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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