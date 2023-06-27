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Bu Altcoin Sessiz Sedasız Yükseliyor: Rekor Ralli Kapıda mı?

Özet

  • 28. kripto para birimi Ethereum Classic, son 7 günde %23 yükseliş elde etti.
  • ETC bu ivme ile 19 dolara iğne attı.
  • Bu yükselişin sebebi ise SEC tehdidi olabilir.
  • Piyasaya etkisi: nötr
18:30
27 Haziran 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin‘in (BTC) sergilediği olumlu performans altcoinlerin genelinde tam olarak hissedilmese de sessiz sedasız ivmelenme yaşayan kripto paraların olduğu da bir gerçek. Toplam piyasa değerine göre en büyük ikinci kripto para birimi Ethereum (ETH) buna dahil olmasa da Ethereum Classic (ETC) bunun gerçek bir örneği gibi gözüküyor.

Ethereum Classic Rallisi Başladı

En büyük 28. kripto para birimi konumundaki Ethereum Classic, son 7 günde %23 yükseliş ile aslında sessiz sedasız ciddi bir yükseliş elde ettiğini ortaya koydu. Bunun nedenleri arasında ise kesinlikle Bitcoin Cash’in (BCH) son 7 günde %100 artmasını sağlayan nedenin olduğu söylenebilir.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından açılan menkul kıymet davalarında birçok altcoin olası menkul kıymetler olarak nitelendirilirken BTC ve en az BTC kadar merkeziyetsiz olan ETH nispeten bunun dışında kaldı. Bu da aynı kaynaktan gelen forkların da yükselmesini sağladı. BTC forku BCH ile ETH’nin forklanmamış versiyonu olan ETC de bu sebeple ciddi bir ralli şansı yakaladı. BCH’nin yükselişinin BTC’yi, ETC’nin yükselişinin ise ETH’yi geride bırakma sebebi tamamen likidite ve toplam piyasa değer farkı olarak ifade edilebilir.

Toplam 2,6 milyar dolarlık değere sahip olan ETC, 225 milyar dolarlık değere sahip ETH’ye göre çok daha hızlı hareket edebiliyor. ETC fiyatı bu yükseliş ile 18 dolar direncini kırsa da psikolojik seviye olan 20 dolar henüz geçilemedi.

ETC Fiyat Yorum

ETC/USD paritesi, daha önce 24 Haziran tarihinde 19,17 dolara kadar iğne attı ve %27’lik yükseliş sergiledi. Bu da aslında 20 doların test edileceğine işaret ediyor. ETC 20 dolar sevisini kırabilirse bunun devamında ciddi bir ivmelenme yakalayabilir ve hedef 24 dolaolabilir. Buna karşın olası bir düşüşte ise 17,60 doların önemli bir destek olduğu görülüyor.

ETC’nin 24 saatlik ticari hacmindeki artış da bu yükselişin hacimli olduğuna işaret edip yatırımcıları heyecanlandırıyor olabilir. ETC’nin bu rallinin devamını getirmesi ise daha önceki yıllardaki gibi bir altcoin rallisini başlatıp, ETH’yi tetikleyebilir.

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