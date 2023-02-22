Layer 2 ölçeklendirme çözümü Arbitrum, 21 Şubat'ta gerçekleştirilen işlemlerde Ethereum'u geride bırakarak dikkat çeken bir çıkış yaptı ve lider Layer 2 projeleri arasındaki hakimiyetini artırdı.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Layer 2 ölçeklendirme çözümü Arbitrum, 21 Şubat’ta gerçekleştirilen işlemlerde Ethereum’u geride bırakarak dikkat çeken bir çıkış yaptı ve lider Layer 2 projeleri arasındaki hakimiyetini artırdı.

Arbitrum Ağının Dikkat Çeken Yükselişi

Blockchain kaşifi Arbiscan’a göre, toplam kilitli değer (TVL) açısından dördüncü en büyük Blockchain olan Arbitrum’daki günlük işlem sayısı, 1 Ocak’ta 159 bin 919’dan yazım sırasında 1 milyon 103 bin 398’in üzerine çıkarak iki aydan kısa bir süre içinde yaklaşık yüzde 590’lık bir artış kaydetti.

Ethereum’un resmi Blockchain kaşifi Etherscan’ın verilerine göre Ethereum‘daki günlük işlem sayısı aynı dönemde yüzde 46 oranında görece yetersiz bir artışla 1 milyon 84 bin 290’a yükseldi. Dahası, Arbitrum ağındaki benzersiz adreslerin sayısı yaklaşık 2.95 milyon adresle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve TVL veri platformu DeFiLlama’dan alınan veriler Arbitrum’un TVL’sinin 1 Ocak’tan bu yana yüzde 81 artarak yaklaşık 1.85 milyar dolara yükseldiğini gösteriyor.

Arbitrum’un Ethereum’un önüne geçmesi, Arbitrum’a özgü merkeziyetsiz kripto para borsası olan GMX‘in geçen hafta ürettiği günlük işlem ücretlerinde Ethereum’u geride bırakmasını takip ediyor. Büyüyen Layer 2 ekosistemi aynı zamanda Camelot, Vela Exchange ve Radiant Capital gibi birçok finansal uygulamanın da ortaya çıktığını gördü ve Nansen’in verilerine göre bunların hepsi son 24 saat içinde kullanıcı sayısı ve işlemlerinde yüzde 100’ün üzerinde artış kaydetti.

Arbitrum’un işlem ve adres ayısındaki artışa rağmen ağın ürettiği işlem ücretleri açısından hala Ethereum‘un gerisinde kalıyor. Bu yazının hazırlandığı sırada Ethereum bir günde ürettiği işlem ücreti 6.7 milyon doları görürken, Arbitrum 154 bin dolarda kaldı. Cryptofees.info’nun verilerine göre bu Ethereum’un bir günde ürettiği ağ ücretlerinin yüzde 2,3’ünden daha azına karşılık geliyor.

Arbitrum Ağındaki Aktivite AirDrop Beklentisiyle Artıyor

Fundstrat Global Advisors dijital varlık stratejisi başkan yardımcısı Walter Teng, Arbitrum ağında artan aktivitenin Arbitrum geliştiricilerinin potansiyel bir token AirDrop’u hakkında planları ve duyuruları olmamasına rağmen kullanıcıların potansiyel bir AirDrop beklentisiyle işlemler gerçekleştirmesinden kaynaklanıyor olabileceğini belirtti.