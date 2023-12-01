Bu Altcoin ICO’su İle BNB ve Litecoin’e Rakip Olabilir Mi? 

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Meme sektöründeki potansiyelin yadsınamaz olduğu iddia ediliyor. İddialara göre sürekli olarak yeni tokenlar ortaya çıkmakta ve baskın olanlara meydan okumaktadır. Şu anda yeni bir Pepe (PEPE) alternatifi ortaya çıktı: NuggetRush (NUGX). Bu P2E memecoin, yatırımcıların ICO’sunu satın almasıyla Binance Coin (BNB) ve Litecoin’i (LTC) geçme yolunda ilerliyor olabilir.

NuggetRush (NUGX): Pepe Alternatifi

Piyasadaki yeni ICO’lardan biri olan ve gelecek vaat ettiği iddia edilen NuggetRush (NUGX) bir büyüme için hazırlanıyor olabilir. İddialara göre, bu Pepe alternatifinin değeri lansmandan sonra %4,500 oranında artacak. Ön satış üçüncü turda ve bir token 0,013 dolara mal oluyor.

Bu yeni proje, iddialara göre oyna-kazan, GameFi, etkili oyun ve memlerin ilgi çekici karışımıyla öne çıkıyor. Yaklaşan oyun, ekibin iddiasına göre heyecan verici bir oyun deneyimi vaat ediyor. Buna ek olarak, oyuncular altın madenciliği oyununu oynayarak somut oyun içi varlıklar da kazanacak.

Ayrıca, sağlam bir kripto yatırımı olarak statüsünü güçlendiren nedenleri olduğu ve hayır kurumlarını destekleyeceği iddia ediliyor.

Örneğin, az gelişmiş ülkelerdeki zanaatkâr madencilerin iyileştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu, onlara ödüllerden ve oyun içi satın alımlardan bir pay verilerek gerçekleştirilecektir.

Ön satış ilk aşamalarında, yani iddialara göre erken benimseyen olmak için bir fırsat penceresi var.

Binance Coin (BNB)

Binance Coin (BNB) kripto alanındaki en baskın tokenlardan biridir. Dünyanın en büyük kripto borsası Binance’e güç vermektedir. Aynı zamanda Binance ekosistemindeki diğer projelerin de yerel hizmet tokenıdır. Bu nedenle, piyasadaki en iyi altcoinler arasındadır.

Ancak, BNB şu anda güçlü bir düşüş hissiyle karşı karşıya. Bunun nedeni, Binance ve eski CEO’ya yönelik cezai suçlamalar ve kara para aklama ihlalleri. Bu suçlamaları kabul ettiler ve milyarlarca dolarlık uzlaşma ücretleriyle karşı karşıyalar.

BNB’nin fiyatı bu gelişmeye düşüşle tepki verdi. Önemli bir ralliden önce muhtemelen daha fazla fiyat düşüşü görebiliriz.

Litecoin (LTC)

Litecoin (LTC) piyasadaki en iyi kripto paralardan biridir. Satın almak için iyi bir kripto olsa da, yatırım getirileri gelişmekte olan projelere yatırım yapmak kadar önemli olmayabilir.

Yukarıdakilere ve kripto alanındaki önemli rolüne rağmen, yatırımcılar iddialara göre Litecoin’i göz ardı ediyor. Birincisi, düşük büyüme potansiyeli katkıda bulunan faktörlerden biridir.

Buna ek olarak Litecoin, büyüme için çok az yer bırakan büyük bir piyasa değerine sahiptir. Sonuç olarak, yatırımcılar daha umut verici yatırımları tercih ediyor. Azalan ilgi, diğer tokenlerin onu gölgede bıraktığını görebilir.

Sonuç

İddialara göre NuggetRush’ta yeni bir Pepe alternatifi mevcut. Büyüme ve kâr açısından, ekibin iddialı açıklamasına göre bu yeni P2E memecoin’in hem Litecoin hem de BNB’yi gölgede bırakması bekleniyor.

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.