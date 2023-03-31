Okuma Süresi: 2 Dakika

Tron’un kurucusu Justin Sun destekli kripto para borsası Huobi, Blockchain tabanlı oynadıkça kazan türü (P2E) oyun platformu olan Gala Games (GALA) ile stratejik iş birliği yapacağını duyurdu. Her iki şirkette en iyi Web3 projelerine yatırım yapılması ve listelenmesi, Web ekosisteminin geliştirilmesi ve topluluk oluşturma konularında iş birliği yapmayı planlıyor.

Gala Games, Huobi’nin Yeni İş Ortağı Oldu

Huobi, resmi blog sayfasından kısa süre önce yaptığı duyuruda, Web3 ekosisteminin geliştirilmesi için Gala Games ile stratejik iş birliği yaptığını duyurdu. Her iki şirket de Gala ekosistemindeki en iyi projelere yatırım yapma ve listelenmesi konusunda iş birliği yapacak. Buna ek olarak, Huobi ve Gala Games bir ekosistem oluşturma, ortak markalaşma, proje geliştirme ve topluluk oluşturmayı destekleyecek.

Gala Games ile yapılan iş birliği Huobi’nin Web3 hedeflerine ulaşmasını daha da hızlandırmasına ve temeldeki Blockchain teknolojisinin gelişimi için Gala Layer 1 Blockchain’i ile entegre olmasına yardımcı olacak. Gala Games’in Blockchain Başkanı Jason Brink, iş birliğine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Layer 1 Blockchain’imizin Huobi gibi popüler kripto para borsalarına entegrasyonu aradığımız kitlesel benimsenme seviyesi için kesinlikle çok önemli.” dedi.

Kripto para borsası ayrıca Web3 ekosisteminin geliştirilmesine olan bağlılığını daha da arttırmak için Gala Games ile iş birliğinin önemini duyurmak üzere Twitter hesabından da açıklama yaptı. Topluluk, Layer 1 Blockchain’in sahip olduğu avantajlar nedeniyle iş birliğine destek verdiğini ifade etti.

Bilmeyenler için Gala Games, geliştiricilerin, oyuncuların oyun içi öğeleri satın almalarını ve satmalarını sağlayan oynadıkça kazan türü kripto para ve NFT oyunları oluşturmalarına imkan tanıyan bir platform olarak öne çıkıyor.

Huobi’nin Duyurusu GALA Fiyatına Etki Etmedi

Huobi’nin iş birliği duyurusunun henüz GALA fiyatına herhangi bir etkisi olmadı. Altcoin’in fiyatı son 24 saatte yüzde 3’ün üzerinde düşüşle 0,04007 dolardan işlem görüyor.

Öte yandan duyurunun ardından Huobi Token‘ın (HT) yüzde 2 oranında yükseldiği görüldü, ancak fiyatın henüz son 24 saatin en yüksek seviyesi olan 3,70 doların altında, 3,66 dolarda olması altcoin‘in kırmızı tarafta kalmasına neden oluyor.