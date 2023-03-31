Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Bu Altcoin İçin Piyasada Ses Getirecek Gelişme! Dev Kripto Para Borsası Huobi Duyurdu!

Bu Altcoin İçin Piyasada Ses Getirecek Gelişme! Dev Kripto Para Borsası Huobi Duyurdu!

Dev kripto para borsası Huobi, Blockchain tabanlı oynadıkça kazan türü (P2E) oyun platformu olan Gala Games (GALA) ile stratejik iş birliği yapacağını duyurdu.
10:50
31 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Tron’un kurucusu Justin Sun destekli kripto para borsası Huobi, Blockchain tabanlı oynadıkça kazan türü (P2E) oyun platformu olan Gala Games (GALA) ile stratejik iş birliği yapacağını duyurdu. Her iki şirkette en iyi Web3 projelerine yatırım yapılması ve listelenmesi, Web ekosisteminin geliştirilmesi ve topluluk oluşturma konularında iş birliği yapmayı planlıyor.

Gala Games, Huobi’nin Yeni İş Ortağı Oldu

Huobi, resmi blog sayfasından kısa süre önce yaptığı duyuruda, Web3 ekosisteminin geliştirilmesi için Gala Games ile stratejik iş birliği yaptığını duyurdu. Her iki şirket de Gala ekosistemindeki en iyi projelere yatırım yapma ve listelenmesi konusunda iş birliği yapacak. Buna ek olarak, Huobi ve Gala Games bir ekosistem oluşturma, ortak markalaşma, proje geliştirme ve topluluk oluşturmayı destekleyecek.

Gala Games ile yapılan iş birliği Huobi’nin Web3 hedeflerine ulaşmasını daha da hızlandırmasına ve temeldeki Blockchain teknolojisinin gelişimi için Gala Layer 1 Blockchain’i ile entegre olmasına yardımcı olacak. Gala Games’in Blockchain Başkanı Jason Brink, iş birliğine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Layer 1 Blockchain’imizin Huobi gibi popüler kripto para borsalarına entegrasyonu aradığımız kitlesel benimsenme seviyesi için kesinlikle çok önemli.” dedi.

Kripto para borsası ayrıca Web3 ekosisteminin geliştirilmesine olan bağlılığını daha da arttırmak için Gala Games ile iş birliğinin önemini duyurmak üzere Twitter hesabından da açıklama yaptı. Topluluk, Layer 1 Blockchain’in sahip olduğu avantajlar nedeniyle iş birliğine destek verdiğini ifade etti.

Bilmeyenler için Gala Games, geliştiricilerin, oyuncuların oyun içi öğeleri satın almalarını ve satmalarını sağlayan oynadıkça kazan türü kripto para ve NFT oyunları oluşturmalarına imkan tanıyan bir platform olarak öne çıkıyor.

Huobi’nin Duyurusu GALA Fiyatına Etki Etmedi

Huobi’nin iş birliği duyurusunun henüz GALA fiyatına herhangi bir etkisi olmadı. Altcoin’in fiyatı son 24 saatte yüzde 3’ün üzerinde düşüşle 0,04007 dolardan işlem görüyor.

Öte yandan duyurunun ardından Huobi Token‘ın (HT) yüzde 2 oranında yükseldiği görüldü, ancak fiyatın henüz son 24 saatin en yüksek seviyesi olan 3,70 doların altında, 3,66 dolarda olması altcoin‘in kırmızı tarafta kalmasına neden oluyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
İlgili Yazılar
İki Analist Arasında Tartışmanın Fitili Ateşlendi! Kripto Paralarda Son Durum!
İki Analist Arasında Tartışmanın Fitili Ateşlendi! Kripto Paralarda Son Durum!
Kripto Paralar Neden Artıyor? Bitcoin (BTC) ve Altcoinlerin Yükseliş Sebebi!
Kripto Paralar Neden Artıyor? Bitcoin (BTC) ve Altcoinlerin Yükseliş Sebebi!
İşte Mart’ın En Çok Kazananları! Bu Beş Altcoin Mart Ayının Performans Yıldızı!
İşte Mart’ın En Çok Kazananları! Bu Beş Altcoin Mart Ayının Performans Yıldızı!
Holo Coin (HOT) İçin Alanının Uzmanları Bakın Ne Diyor! İşte Holo Coin Yorumları Ve Holo Coin’in Geleceği!
Holo Coin (HOT) İçin Alanının Uzmanları Bakın Ne Diyor! İşte Holo Coin Yorumları Ve Holo Coin’in Geleceği!
Ripple’da (XRP) Dönüm Noktası! Bu Seviye Aşılırsa Büyük Hamle Gelebilir!
Ripple’da (XRP) Dönüm Noktası! Bu Seviye Aşılırsa Büyük Hamle Gelebilir!
Shiba Inu’dan (SHIB) Beklenmedik Hamle! Kritik Seviyeyi Aşabilecek Mi?
Shiba Inu’dan (SHIB) Beklenmedik Hamle! Kritik Seviyeyi Aşabilecek Mi?
Shiba Inu Konusunda Mart’ta Yanılmadılar Şimdi Hedef Nisan! Makineler 31 Nisan İçin Ne Tahmin Yaptı?
Shiba Inu Konusunda Mart’ta Yanılmadılar Şimdi Hedef Nisan! Makineler 31 Nisan İçin Ne Tahmin Yaptı?
Alım Fırsatı Mı? Stacks (STX), Mina (MINA), AGIX, Aptos (APT) ve DASH Yorum!
Alım Fırsatı Mı? Stacks (STX), Mina (MINA), AGIX, Aptos (APT) ve DASH Yorum!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Alım Fırsatı Mı? Stacks (STX), Mina (MINA), AGIX, Aptos (APT) ve DASH Yorum!
Axie Infinity (AXS) İçin Güzel Haber! Yeni Ortaklık ve Daha Fazlası!
Yüzde 63 Yükseliş Sinyali Geldi! Nisan Ayından Önce Bu 3 Altcoin’e Bakmadan Geçmeyin!
Altcoinler Yükselecek Mi? Güncel BTC, XRP, AVAX, CHZ, DOGE ve MASK Yorum!
Ya Tamam Ya Devam! Yatırımcıların Yakından Takip Ettiği Bu Altcoin İçin Vakit Daralıyor!
Güncel NFT Haberleri
Yapay Zeka Adımı Geldi! Binance Bicasso Nedir? 10 Soru ve Cevabı!
Teknoloji Devi Amazon “Yanlışlıkla” NFT Planlarını Sızdırdı! İşte Ayrıntılar!
Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!
Solana Tabanlı NFT Pazar Yeri Kapanıyor: Platformdan Resmi Duyuru Geldi!
Meta (Facebook) Şimdi Açıkladı! Kripto Paralar İçin Kötü Haberi Verdi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Merkezsiz Borsa (DEX) Nedir?
Heyecanla Bekleniyordu dYdX Artık Başlatıyor! DeFi Altcoin Uçabilir!
Dev Kripto Projesinde Kurucular Birbirine Girdi! Altcoin İptal Edildi!
Şimdi Alınabilecek 3 Popüler Altcoin! Onları Farklı Kılan Ne? Neden Fiyatları Patlayacak?
Tepki Çekecek! Avrupa Birliği Kripto Para Düzenlemesini Kabul Etti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023