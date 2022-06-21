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Bu Altcoin Balinaların Gözdesi! Listede 9 Kripto Para Daha Var!

Kripto para piyasalarındaki en eski ve tecrübeli büyük cüzdanlar hangi kripto paraları satın alıyor?
18:35
21 Haziran 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Büyük miktarda kripto para tutan yatırımcılar balina olarak isimlendiriliyor ve hareketleri izlenebiliyor. Blockchain tüm cüzdanların rahatlıkla izlenmesine olanak tanıyor ve sadece balina hareketlerini izleyen platformlar bulunuyor. Peki kripto para balinaları tarafından en fazla tutulan altcoin hangisi?

Balinaların Aldığı Altcoin!

WhaleStats kripto para balinalarının hareketlerini izleyen bir platformdur ve son veriler en büyük 100 Ethereum balinasının birikimleri hakkında bize bilgi veriyor. WhaleStats verilerine göre Ethereum balinaları yaklaşık 519 milyar adet SHIB tutuyor. Son günlerde artan bu rakamın güncel fiyattan dolar karşılığı ise 24 milyon doların üzerindedir. Cüzdanlarında SHIB tutan hesapların sayısı ise 1,2 milyona yaklaştı.

Daha fazla büyük yatırımcının Shiba Inu (SHIB) varlıklarını artırıyor olması mevcut fiyatın onlar için cazip olduğu anlamını çıkarıyor. Kripto para piyasalarındaki son düşüşün ardından popüler meme token ATH seviyesinin başına 1 sıfır aldı ve %90 oranında eridi.

Şu anda SHIB, piyasa değeri açısından en değerli 17’nci token ve son 24 saatte fiyatta %23,63’lük bir artışın ardından 0,000010253 dolardan alıcı buluyor. Dogecoin’i piyasa değeriyle kısa süreliğine de olsa geçen meme token Bitcoin ile yüksek korelasyonu sebebiyle en büyük kripto para biriminin toparlanmasını bekliyor.

Balinaların Kripto Paraları

Balina izleme web sitesine göre, SHIB ayrıca balinalar arasında en çok tutulan üçüncü kripto paradır. Bu, SHIB’yi piyasa değerine göre en büyük stablecoin olan USDT’nin hemen üzerine ve Coinbase tarafından başlatılan stablecoin USDC’nin altına konumlandırıyor. Kripto para balinaları mayıs ayında yaşanan UST çöküşünün ardından daha güvenli olduğunu düşündükleri USDC ve BUSD gibi stablecoinlere yöneldi. Dün Ethereum ağındaki işlemlerde USDC, en büyük stablecoin olan USDT’yi işlem hacmi bakımından gerisinde bıraktı. Fakat USDT arzının önemli bir kısmı Tron ağında olduğu için bu farklılığı da normal karşılamak gerekiyor.

Listede bir numara, piyasa değerine göre ikinci en büyük kripto para olan Ethereum (ETH), en büyük 100 Ethereum balinası yaklaşık 220 milyon dolarlık Ethereum tutuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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