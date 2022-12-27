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Bu Acının Tarifi Yok! Tam 8 Milyon Bitcoin!

Bitcoin (BTC), yeni yıla 17 bin doların altındaki fiyat hareketinin yatırımcılar için benzersiz bir acıya neden olmasıyla girmeye hazırlanıyor.
16:05
27 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC), yeni yıla 17 bin doların altındaki fiyat hareketinin yatırımcılar için benzersiz bir acıya neden olmasıyla girmeye hazırlanıyor. Zincir üstü (on-chain) analitik şirketi Glassnode’dan alınan veriler, hem kısa vadeli hem de uzun vadeli yatırımcıların her zamankinden daha fazla zararda olduğunu gösteriyor.

Bitcoin Yatırımcıları Ciddi Kayıplarla Karşı Karşıya

Kripto para borsası FTX’in iflas bayrağı çekmesinin kripto para piyasasını alt üst etmesinden beri Bitcoin, ABD doları karşısında toparlanabilmiş değil. BTC fiyatının en son iki yıl önce görülen seviyelere gerilemesi, daha yakın zamanda BTC alan yatırımlar için soruna neden oldu. Beklendiği gibi, yatırımcılar şu anda oldukça yüksek miktardaki BTC’yi zararına tutuyorlar.

Analitik şirketi Glassnode’un verileri Bitcoin yatırımcılarının acısının oldukça fazla olduğunu gösteriyor. Veriler, hem eski hem de yeni yatırımcılarının rahatsız edici gerçekleşmemiş zararla karşı karşıya olduğuna işaret ediyor. Gerçekten de hem kısa vadeli yatırımcılar (STH’ler) hem de uzun vadeli yatırımcılar (LTH’ler) için mevcut BTC fiyatı tam bir kabus gibi. STH’ler ve LTH’ler, gelen coin’leri sırasıyla 155 günden daha az ya da daha uzun süreyle elinde tutan yatırımcılar olarak tanımlanmaktadır. Son rakamlara göre, 26 Aralık itibariyle STH’lar zararına 1.88 milyon BTC, LTH’lar ise 6.05 milyon BTC’yi zararına tutuyor. Özellikle LTH’ların zararına tuttukları BTC’nin rekor düzeye çıktığı görülüyor.

Öte yandan toplamı 8 milyona yakın zararına tutulan söz konusu BTC’lere kripto para borsalarının BTC varlıklarının hariç tutulduğunun altını çizmek gerekiyor.

Bitcoin yatırımcıları, kripto para borsası FTX‘in iflas bayrağını çekmesinin hemen ardından gerçekleşmemiş kayıp olarak arzın yüzde 50’sinden fazlasını kontrol ediyordu.

Acı Maksimum Seviyede

Uzmanlar ve piyasa analistleri BTC fiyatı için gelecekte neler olabileceğini incelemeye devam ediyorlar. Bazı metrikler 2022 ayı piyasasının sonuna yaklaşıldığını gösterirken, analistler makro ortamın Bitcoin ve altcoin‘leri yeni dip seviyelere iteceği üzerinde duruyor.

Şu an için Bitcoin’de aşağı yönde en çok verilen hedef 10 bin dolar ve bunun 2023’ün birinci çeyreğinde neredeyse hiç volatilite olmaksızın haftalarca süren yatay hareketin yeni yılda sona ermesiyle gerçekleşmesi bekleniyor. Bununla birlikte, tüm zamanların en yüksek seviyesinden (ATH) düşmesi bakımından Bitcoin‘in hala düşmeye devam etmesi için yeri var ve henüz önceki ayı piyasalarında görülen yüzde 80’lik düşüş eşiğini görmemiş olması bunu doğruluyor.

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