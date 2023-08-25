Kripto para piyasalarındaki sığ volatilite dönemi geride kaldı ve önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler volatiliteyi artıracak. Yatırımcıların umudu büyük kırılmanın artık yukarı yönlü başlaması. Son düşüşün ardından BTC 26.000 doları büyük ölçüde koruduğu için artık aşırı satışlar bitmiş gibi görünüyor. Peki CEEK ve AVAX Coin fiyatları her iki senaryoda kaç dolar seviyelerini hedefleyebilir.

AVAX Coin Geleceği Yorum

Bu ay ısrarla üzerinde durduğumuz ve uyardığımız husus AVAX’ın devasa kilit açılışıydı. Birçok yatırımcı büyük düşüşten sonra gerekçenin bu olduğunu öğrendi. Ayı piyasalarında bu tarz gelişmelere önceden hazırlanmak riskinizi azaltmanıza yardımcı olabilir. Yüz milyon doların üzerindeki kilit açılışından önceden haberdar olanlar için sürpriz olmayan son düşüş bitti mi?

Düşüşün sona erip ermediği çok büyük oranda BTC performansına bağlı olacak. Yarın 17:05’te Jackson Hole konuşmasını yapacak olan Powell orta ve uzun vadeli önemli sinyaller verecek. Her ne kadar 2021 yılındaki tahminlerinde başarılı olamasa da Fed başkanının açıklamalarının volatiliteyi artırması muhtemel görünüyor.

AVAX Coin fiyatına dönecek olursak kısa vadeli gelecekte fiyatın 10 dolar desteğini koruması önemli. İki gün önce 9,7 dolar seviyesine kadar düşen altcoin uzun bir alt fitil oluşturdu. Fiyatın 9,88 dolar ile 10 dolar arasındaki desteği koruması gerek. Eğer bir toparlanma başlayacaksa 10,48 dolar üzerinde dört saatlik kapanışlar görmeliyiz. Fiyat daha sonra V tipi toparlanmayla 12,5 doları hedefleyebilir.

Düşüş devam ederse 8 ve 6 dolarda boğalar yeni destek bölgesi oluşturmaya çabalayacak. AVAX Coin dahil birçok altcoinin yeni ATL seviyeleri oluşturması neye işaret ediyor? Bunu yakında göreceğiz.

CEEK Coin Geleceği Yorum

Önceki CEEK Coin fiyat tahmini yazımızı hatırlayanlar fiyatın dar aralıkta taban çizgisini kırdığını biliyor. Bu CEEK yatırımcıları için iyi değil ve daha derin ATL seviyeleri olası. Kısa vadede yeniden toparlanma için 0,0446 dolar üzeri kapanışlara ihtiyaç var.

Eğer kritik bölge geri alınırsa 0,051 dolar eşiği yeniden test edilebilir. Ancak piyasa hissiyatında güçlü bir iyimserlik olmadığı sürece çoğu yatırımcının CEEK Coin almak için pek bir sebebi yok. CEEK Coin fiyat zirveden yaklaşık %97,3 oranında aşağıda ve daha derin dipler yapma riski sürüyor.