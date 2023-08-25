Bu 2 Altcoin Alınır Mı? Ceek Coin Yorum! Avax Coin Geleceği!

Özet

  • AVAX Coin fiyatı şimdilik 10 dolarlık desteği tutmaya devam ediyor.
  • CEEK Coin dar aralıktan çıktı ve taban çizgisini aşağı kırdı. Kısa vadede 0,0446 dolar üstü kapanışlar gelmezse yeni ATL seviyeleri oluşabilir.
  • Birçok altcoin yeni tarihi dipler gördü. Bu durum yakında büyük bir hareketliliğin başlayabileceğine işaret ediyor.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
00:10
25 Ağustos 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto para piyasalarındaki sığ volatilite dönemi geride kaldı ve önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler volatiliteyi artıracak. Yatırımcıların umudu büyük kırılmanın artık yukarı yönlü başlaması. Son düşüşün ardından BTC 26.000 doları büyük ölçüde koruduğu için artık aşırı satışlar bitmiş gibi görünüyor. Peki CEEK ve AVAX Coin fiyatları her iki senaryoda kaç dolar seviyelerini hedefleyebilir.

AVAX Coin Geleceği Yorum

Bu ay ısrarla üzerinde durduğumuz ve uyardığımız husus AVAX’ın devasa kilit açılışıydı. Birçok yatırımcı büyük düşüşten sonra gerekçenin bu olduğunu öğrendi. Ayı piyasalarında bu tarz gelişmelere önceden hazırlanmak riskinizi azaltmanıza yardımcı olabilir. Yüz milyon doların üzerindeki kilit açılışından önceden haberdar olanlar için sürpriz olmayan son düşüş bitti mi?

Düşüşün sona erip ermediği çok büyük oranda BTC performansına bağlı olacak. Yarın 17:05’te Jackson Hole konuşmasını yapacak olan Powell orta ve uzun vadeli önemli sinyaller verecek. Her ne kadar 2021 yılındaki tahminlerinde başarılı olamasa da Fed başkanının açıklamalarının volatiliteyi artırması muhtemel görünüyor.

AVAX Coin fiyatına dönecek olursak kısa vadeli gelecekte fiyatın 10 dolar desteğini koruması önemli. İki gün önce 9,7 dolar seviyesine kadar düşen altcoin uzun bir alt fitil oluşturdu. Fiyatın 9,88 dolar ile 10 dolar arasındaki desteği koruması gerek. Eğer bir toparlanma başlayacaksa 10,48 dolar üzerinde dört saatlik kapanışlar görmeliyiz. Fiyat daha sonra V tipi toparlanmayla 12,5 doları hedefleyebilir.

Düşüş devam ederse 8 ve 6 dolarda boğalar yeni destek bölgesi oluşturmaya çabalayacak. AVAX Coin dahil birçok altcoinin yeni ATL seviyeleri oluşturması neye işaret ediyor? Bunu yakında göreceğiz.

CEEK Coin Geleceği Yorum

Önceki CEEK Coin fiyat tahmini yazımızı hatırlayanlar fiyatın dar aralıkta taban çizgisini kırdığını biliyor. Bu CEEK yatırımcıları için iyi değil ve daha derin ATL seviyeleri olası. Kısa vadede yeniden toparlanma için 0,0446 dolar üzeri kapanışlara ihtiyaç var.

Eğer kritik bölge geri alınırsa 0,051 dolar eşiği yeniden test edilebilir. Ancak piyasa hissiyatında güçlü bir iyimserlik olmadığı sürece çoğu yatırımcının CEEK Coin almak için pek bir sebebi yok. CEEK Coin fiyat zirveden yaklaşık %97,3 oranında aşağıda ve daha derin dipler yapma riski sürüyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Bugün Büyük Gün: 100 Milyon Dolarlık Devasa Altcoin Kilit Açılışı!
Bugün Büyük Gün: 100 Milyon Dolarlık Devasa Altcoin Kilit Açılışı!
Yanlış Duymadınız! Yatırımcılarının Yüzde 99.5’i Zararda! Solana ve Ethereum’un Rakibinde Son Durum!
Yanlış Duymadınız! Yatırımcılarının Yüzde 99.5’i Zararda! Solana ve Ethereum’un Rakibinde Son Durum!
Popüler Altcoin Tehlikeli Sularda! Altcoin Fiyatı Yarıya Düşebilir!
Popüler Altcoin Tehlikeli Sularda! Altcoin Fiyatı Yarıya Düşebilir!
Avalanche’da (AVAX) DeFi Geleceği! Bu Gelişmeler Token’da Kritik!
Avalanche’da (AVAX) DeFi Geleceği! Bu Gelişmeler Token’da Kritik!
Avalanche Bombayı Patlattı! Popüler Altcoin Uzun Vadeli Hedeflerine Odaklanıyor!
Avalanche Bombayı Patlattı! Popüler Altcoin Uzun Vadeli Hedeflerine Odaklanıyor!
Fiyatı Düştü Diye Üzülenler Dikkat! Avalanche (AVAX) Yüzde 382 Büyüdü! Peki Bu Ne Anlama Geliyor?
Fiyatı Düştü Diye Üzülenler Dikkat! Avalanche (AVAX) Yüzde 382 Büyüdü! Peki Bu Ne Anlama Geliyor?
Avalanche (AVAX) Coin İçin Yükseliş Mümkün Mü? Yatırımcının Dikkat Edeceği Kritik Seviyeler Açıklandı!
Avalanche (AVAX) Coin İçin Yükseliş Mümkün Mü? Yatırımcının Dikkat Edeceği Kritik Seviyeler Açıklandı!
İki Kritik Altcoin İçin Son Durum: Luna Coin Yorum – AVAX Coin Yorum ve AVAX Coin Kaç TL?
İki Kritik Altcoin İçin Son Durum: Luna Coin Yorum – AVAX Coin Yorum ve AVAX Coin Kaç TL?
Çok Okunanlar

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023