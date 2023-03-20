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BTC Neden Yükselişte? Bitcoin Cephesinde Son Durum Ne?

Bitcoin neden yükseliyor? Yükselişin devam etmesi için ihtiyaç duyulan şey ne?
19:25
20 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları 2023 yılına güzel bir başlangıç yaptı ve pozitif performansı ara düşüşlere rağmen devam ediyor. 2022 yılının sonunda artık en kötü günlerin geride kalmış olabileceğinden bahsediyorduk. Kripto için tam da böyle oldu. Fakat aynı şeyi küresel bankacılık sistemi için söylemek güç.

BTC Neden Yükselişte?

Kripto para piyasalarının 2022 Mayıs itibariyle hızlanan çöküşü bugün ABD bankacılık sisteminde yaşanıyor. Kriptonun sorunu tokenlerin hızla değer kaybetmesiyle borsaların zor durumda kalması ve bazı şirketlerin volatiliteden dolayı su almasıydı. Elbette kripto borsalarından korkuyla parasını çeken yatırımcıların verdiği zarar da unutulmamalı. Öte yandan bugün bankacılık sisteminin de yaşadığı şey pek farklı değil. Tahvillerin artan çekim taleplerini karşılamak için %15-20 iskontolu satılması müşteri mevduatlarının bir kısmının erimesine neden oldu. Müşterilerin bankadan korkuyla para çekmeye devam etmesi de birçok bankayı iflasa zorladı. Kasım ayında ABD’li siyasiler sorunun kriptoda olduğunu söylüyordu peki bugün bank run’ın batırdığı bankaların ve kısmi rezerv bankalarının durumuna bakıp doları suçladılar mı? Elbette hayır, hatta eski Belçika maliye bakanı bankacılık sistemindeki çöküşten kripto paraları sorumlu tuttu.

Tüm bu kaosun ortasında Fed’in faiz artışlarından vazgeçmesi ihtimalini fiyatlayan Bitcoin hızla yükseliyor. Lider kripto para birimi 28.000 seviyesini aşarak 28.527 dolara kadar ulaştı. Mevcut artışı Bitcoin‘i, bu yılın başlarında daha önceki durumlarda koruyamadığı 25.000 dolar seviyesinin oldukça üzerine çıkarıyor.

Bitcoin Son Durum

Silicon Valley Bank’ın çöküşü ve ardından Signature Bank’ın hükümet tarafından devralınmasının ardından, yatırımcılar bölgesel banka hisselerinin fiyatlarını hızla düşürdü. Başka bir yerde, Suudi Ulusal Bankası Başkanı Ammar Al Khudairy, bankanın Credit Suisse’e “kesinlikle başka bir yatırım sağlamayacağını” söyledi. UBS ise Credit Suisse’i yaklaşık 3,2 milyar dolara satın alacak ve hükümet UBS’e ciddi anlamda mali destek verecek.

Bitcoin fiyatı şimdilik 28.000 dolar seviyesinin üzerinde tutunamıyor olsa da devam eden bankacılık krizinin merkez bankaların geri adım artırma ihtimali özellikle çarşamba akşamı daha büyük rallileri tetikleyebilir. Fed artık kararını verecek. Ve Fed’in verdiği karara göre devam eden bankacılık krizinin boyutunu da daha iyi anlamış olacağız.

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