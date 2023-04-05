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Latin Amerika’nın en büyük yatırım bankalarından biri olan BTG Pactual, blockchain ve kripto para ekosisteminde daha etkin bir rol oynamak amacıyla önemli bir hamle yaptı. BTG Pactual, Salı günü yaptığı açıklamada kripto platformu Mynt aracılığıyla ‘BTG Dol’ isminde dolar destekli bir stablecoin piyasaya sürdüğünü duyurdu.

Brezilya Merkezli Yatırım Bankasından Stablecoin Hamlesi

Blockchain ve kripto varlık ekosisteminin yıllar içerisinde kullanım alanlarının ve benimsenme oranlarının artması ile birlikte kripto para birimleri dünya çapında oldukça önemli bir popülarite yakaladı. Başta finans kuruluşları olmak üzere global ölçekte faaliyet gösteren çok sayıda kurumsal şirket, kripto ekosistemine dahil olabilmek ve bu endüstriye öncülük eden kurumlar arasında yer alabilmek adına önemli adımlar atmaya başladı. Kripto ekosisteminin temel taşlarından biri olan stabil kripto para birimleri de bu süreçte büyük bir ilgi gördü ve oldukça yüksek piyasa değerlerine ulaştı. Son olarak ta Latin Amerika’nın en büyük yatırım bankalarından biri olan BTG Pactual da bu doğrultuda Salı günü yeni bir adım attı.

BTC Pactual, Dolar Destekli Stablecoin’i Piyasaya Sürdü

Kripto para ekosisteminin temel taşlarından biri olan stablecoin’ler, kripto ekosisteminin büyümesi ile birlikte aynı zamanda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başta olmak üzere mali düzenleyici kurumların da radarına girdi. Özellikle TerraUSD çöküşü, regülasyonların hız kazanmasına neden oldu ve bu süreçte çok sayıda stabil kripto para ihraç eden çoksa sayıda şirket te çeşitli soruşturmalar ile karşı karşıya kaldı. Çoğu stablecoin şirketinin düzenlemeler ile birlikte bir dizi sorun ile karşılaşması ile birlikte çeşitli geleneksel finans kuruluşları da yasal mevzuata uygun kendi stabil kripto para birimlerini ihraç edebilmek adına çeşitli çalışmalar yürütmeye başladı.

Latin Amerika’nın en büyük yatırım bankalarından biri olan Brezilya merkezli BTG Pactual, blockchain ve kripto para ekosisteminde daha etkin bir rol oynamak amacıyla Salı günü yaptığı bir duyuru ile önemli bir hamle yaptı. BTG Pactual, Salı günü yaptığı açıklamada kripto platformu Mynt aracılığıyla ‘BTG Dol’ isminde dolar destekli bir stablecoin piyasaya sürdüğünü duyurdu.