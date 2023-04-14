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  •   Boşuna Heveslenmeyin! Piyasa Gurusundan Son Bitcoin Rallisi İçin Çarpıcı Altcoin Yorumu!

Boşuna Heveslenmeyin! Piyasa Gurusundan Son Bitcoin Rallisi İçin Çarpıcı Altcoin Yorumu!

Benjamin Cowen, Bitcoin'in (BTC) piyasa üzerindeki hakimiyetinin artmaya devam etmesiyle kripto para piyasasının geri kalanı için öncü bir gösterge varlık görevi gördüğünü iddia ederek altcoin yatırımcılarını uyardı.
13:40
14 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yakından takip edilen stratejist ve analist Benjamin Cowen, Bitcoin‘in (BTC) piyasa üzerindeki hakimiyetinin artmaya devam etmesiyle kripto para piyasasının geri kalanı için öncü bir gösterge varlık görevi gördüğünü iddia ederek altcoin yatırımcılarını uyardı.

“Bitcoin Düşerse Altcoin’leri de Aşağı Çeker”

Stratejist Benjamin Cowen, son strateji oturumunda altcoin‘lerin fiyatlarının Bitcoin’in fiyat hareketine bağlı bir şekilde hareket ettiğini belirterek “Bitcoin/ABD doları işlem çiftinin bir süreliğine ralli yaptığı, piyasanın geri kalanının ise bunun biraz ötesinde ralli yapabildiğini birçok kez tekrar tekrar gördük. Ancak Bitcoin aşağı yönde hareket etmeye başlayacak olursa diğer her şeyi kendisiyle birlikte aşağı çeker. Bitcoin’in otobüsü sürdüğünü unutmayın, diğer her şey onun kullandığı otobüse binmiş birer yolcular.” dedi.

Ünlü analiste göre, bazı altcoin’ler bir sonraki boğa döngüsü sırasında beklenen fiyat hareketini yapmayacak olsalar bile Bitcoin önümüzdeki birkaç yıl boyunca kripto para piyasasının geri kalanının yükselişine öncülük etmeye devam edecek:

Bitcoin’in otobüsü sürdüğünü ve altcoin piyasasının da bu otobüse binmiş yolcular olduğunu kabul etmek oldukça önemli. Hepsi boğa piyasasında yükselecek ama bu otobüsü onların sürdüğü anlamına gelmiyor. Onlar sadece otobüsteki yolcular, yolculuk için birlikteler ve bir dahaki sefere yolculuğu kaçırma ihtimalleri oldukça yüksek. 2024, 2025 yıllarında gerçekten sevdiğiniz bazı altcoin’lerin bir sonraki otobüsü kaçırma ihtimali yüksek. Ama tahmin edin otobüsü kim kullanacak? Bilin bakalım şu anda otobüsü kim kullanıyor? Tahmin edin 2024’te ve 2025’te otobüsü kim kullanacak ve bu böyle devam edecek? Elbette Bitcoin. Otobüsü Bitcoin kullanıyor ve geri kalan her şey otobüsteki yolcular.

Bitcoin’in Hakimiyet Seviyesinin Yükselmeye Devam Etmesini Bekliyor

Cowen ayrıca Bitcoin‘in hakimiyet seviyesinin (BTC.D) yükselmesini beklediğinin altını çizerek “Bitcoin hakimiyetine baktığımızda şu anda yüzde 49’un hemen altında bir noktada olduğunu görüyoruz. Kendimizi bu yüksek aralıkta bulmamızla bazı insanların gerilmeye başladığını biliyorum. Bitcoin hakimiyet seviyesinin çok geçmeden bir kırılım yaparak yükselişini sürdürmesini bekliyorum. En büyük kripto paranın piyasa üzerindeki hakimiyetini daha düşük seviyelere çekecek bir anlatı olduğunu düşünmüyorum.” dedi.

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