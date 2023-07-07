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ABD merkezli kripto para borsası Gemini’nin kurucu ortağı Cameron Winklevoss, resmi Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşım ile kripto para borsası Gemini’nin Digital Currency Group’a ve kurucusuna dava açtığını duyurdu. Winklevoss, söz konusu Twitter paylaşımında açılan davaya ilişkin detaylara yer verdi.

Gemini’den Digital Currency Group’a Dava

ABD merkezli kripto para borsası Gemini’nin kurucu ortağı olan Cameron Winklevoss, resmi Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşım ile önemli bir duyuru yaptı. Winklevoss, kripto para borsası Gemini’nin Digital Currency Group ve Digital Currency Group CEO’su Barry Silbert’a dava açtığını duyurdu. Winklevoss, Twitter paylaşımında davaya ilişkin detaylara yer verirken aynı zamanda Barry Silbert’a ilişkin de bir dizi suçlama yöneltti.

Barry Silbert’ın alacaklılara karşı DCG ve Genesis dolandırıcılığının mimari ve beyni olduğunu belirten Winklevoss, Silbert’ın dolandırıcılığın gerçekleştirilmesinde doğrudan ve şahsen yer aldığını öne sürdü:

“Bugün Gemini, New York mahkemesinde Digital Currency Group ve Barry Silbert aleyhine şahsen dava açtı. Barry, alacaklılara karşı DCG ve Genesis dolandırıcılığının mimarı ve beyni olmakla kalmamış, aynı zamanda bu dolandırıcılığın gerçekleştirilmesinde doğrudan ve şahsen yer almıştır.”

Gemini’nin Kurucu Ortağından Açıklamalar

Gemini’nin kurucu ortağı olan Cameron Winklevoss, Twitter hesabından 14 ayrı gönderi paylaştığı bu tweet serisinde, Genesis’in iflas süreci başta olmak üzere pek çok konuya değindi ve Digital Currency Group ve Digital Currency Group CEO’su Barry Silbert’a ilişkin yönelttiği tüm suçlamalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Davaya ilişkin detayları da paylaşan Cameron Winklevoss, Gemini’nin Digital Currency Group ve Digital Currency Group CEO’su Barry Silbert’a dava açtığını duyurduğu paylaşımını şu sözlerle noktaladı: