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Binance Coin (BNB) SEC davasıyla boğuşmaya devam ederken Shiba Inu (SHIB) da gündemde yer almaya devam ediyor. Aynı zamanda, %25 artış gösteren Borroe ($ROE), iddialara göre piyasadaki en iyi defi projelerinden biri haline geldi. İddialara göre bazı yatırımcılar Borroe ($ROE) için Shiba Inu (SHIB) ve Binance Coin’i (BNB) elden çıkarıyor olabilir.

Shiba Inu’nun (SHIB) Temel Ağı

Shiba Inu (SHIB) memecoin’e güç veren Shibarium ağı, son birkaç gün içinde olağandışı ağ etkinliği artışıyla mücadele etti. Shiba Inu’nun (SHIB) 11 Temmuz’daki token yakımından bu yana, Shibarium’un ağ etkinliği artıyor.

Shiba Inu (SHIB), Shibarium’un ağ aktivitesinin alışılmadık derecede yüksek faaliyet seviyelerine ulaşması nedeniyle 17 Ağustos’ta tüm blok üretimini durdurdu. Ağ aktivitesindeki artış fon güvenliğiyle ilgili endişeleri artırdı, bu nedenle Shibarium, Shiba Inu’nun (SHIB) kullanıcı fonlarını korumayı amaçlayan bir arıza güvenliği moduna girdi.

SHIB’nin düşüşü kısmen 17 Ağustos’ta piyasa genelinde yaşanan düşüşten kaynaklanıyor. Kripto piyasası yükselişe geçtiğinde, Shiba Inu (SHIB) potansiyel olarak %14,4 artışla 0,000009505$’a yükselebilir.

Binance Coin (BNB) ve SEC

Binance Coin’in (BNB) kripto borsası, 5 Haziran 2023’ten bu yana Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile yasal bir mücadeleye kilitlenmiş durumda.

SEC, kayıtsız menkul kıymetler satmak, alım satım kontrollerini yanlış beyan etmek ve kayıtsız borsalar işletmek de dahil olmak üzere çeşitli düzenleyici ihlaller nedeniyle Binance’e dava açmıştı. Bu savaş, Binance’in ABD’deki iştirakinde birkaç kripto alım satım çiftinin listeden çıkarılmasına yol açtı.

Sonuç olarak, yasal mücadeleler Binance Coin’in (BNB) değerinde keskin bir düşüşe yol açtı. SEC’in açtığı dava Binance için güvenilirlik sorunları yarattığından Binance Coin’in (BNB) alım satım faaliyetleri de bazı bölgelerde düşüş gösterdi.

Ardından 17 Ağustos’ta kripto piyasası çöktü ve Binance Coin’in (BNB) daha da düşmesine neden oldu.

Yine de uzmanlar, Binance Coin’in (BNB) etrafındaki düzenleyici sorunların ortadan kalkması ve Binance Coin’in (BNB) alım satım faaliyetlerinde bir artışa yol açması halinde Binance Coin’in (BNB) %38,5 artarak 300,51 dolara yükselebileceğini söylüyor.

Borroe ($ROE)

İnternetin büyümesi 2000’li yılların başından bu yana çok hızlı olmuştur. Web 3 teknolojilerinin ve kripto para birimlerinin yaratılmasıyla daha da hızlandı. Birçok internet işletmesinin kaliteli hizmet sunumu sağlamak için yıldırım hızında çalışması gerekiyor.

Borroe ($ROE), iş operasyonlarının sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlamak için kullanılan güvenli, zamanında krediler sağlayarak Web 3.0 endüstrisinin iş verimliliğini artırmak için tasarlanmış merkezi olmayan bir platform olarak tanımlanıyor.

Borroe ($ROE) gelir finansmanına yeni ve kökten farklı bir yaklaşım getiriyor. Uzun gecikmeler ve sınırlı erişim gibi çok sayıda darboğazı ortadan kaldırmayı amaçladıklarını ifade ediyor. Açıklamalara göre Borroe ($ROE), gelir finansmanına yatırım yapmak isteyen ilgili firmaları ve bireyleri çeken güvenli bir pazar yeri oluşturarak kredilerin daha geniş bir şekilde kullanılabilirliğini sağlar.

Borroe’nun ($ROE) kullanıcıları, yeni teklifler, indirimler ve platforma bireysel katkılar için özel takdir konusunda öncelikli bildirimlerden yararlanacaklar.

Şu anda, Borroe’nun ($ROE) ön satışı, ilgi çekiyor olabilir. ROE, Beta Aşaması fiyatı olan 0,010$’dan ön satışının 1. Aşamasına geçerken %25 artış gösterdi ve şu anda 0,0125$’dan işlem görüyor.

İddialara göre birçok yatırımcı Borroe ($ROE) için sırada ne olduğunu görmek istiyor çünkü ön satışının 2. Aşamasına girdiğinde 0,015 dolara ve halka açık ön satışın sonunda 0,040 dolara ulaşması bekleniyor.

Presale – Telegram – Twitter

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.