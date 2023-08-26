Hangi kripto para birimlerine zaman ve para gibi kaynakların yatırılacağını bilmek, bazen yatırımcıların kripto para piyasasında işlem yaparken kazanç elde etmelerine yardımcı olan bir araçtır. Dahası, hangi kripto paranın alım satımından kaçınılacağını bilmek de bir o kadar sanattır ve yatırımcıların bu geniş alanda para kaybetmekten kaçınmalarına yardımcı olabilir.

Bu bağlamda, kripto piyasası analiz edildi ve bazı kripto varlıkları çevreleyen temel faktörleri dikkate alarak, kripto trader’larının ve yatırımcılarının önümüzdeki hafta için dikkat edilmesi gerekenlerin kısa bir listesi çıkarıldı. Çünkü yüksek belirsizlik anı hem ‘ayılar’ hem de ‘boğalar’ için hoş olmayan sürprizlere neden olabilir. Bu, söz konusu projelerin ‘kötü’ ya da ‘iyi’ olduğu anlamına gelmiyor, sadece içinde bulunduğumuz dönemin bu projelere yüksek riskli yatırımlar yapmak için ideal olmadığı anlamına geliyor olabilir.

Pepe (PEPE) Coin Ne Olacak?

Pepe’nin arkasındaki ekibe ait Ethereum adresi (“0xa34…f2ea0”) 24 Ağustos’ta Binance, OKX, KuCoin ve Bybit’teki dört borsaya 16,85 milyon dolar değerinde 16,045 trilyon PEPE aktardığı için PEPE yatırımcıları paniklemişti.

Token, bu yılın başlarında, net bir ‘kullanıcı talebi’ olmayan kripto varlık için artan satın alma talebinin tam bir spekülatif hareketiyle fiyatı artan bir memecoin’di. Bu durum, yaratıcısının mevcut hamlesini ilerleyen günlerde PEPE’nin fiyatı için gerçek bir tehdit haline getiriyor.

Artan korku, 25 Ağustos’ta meme token fiyatlarına zaten yansımıştı; PEPE, ekibin işleminden 24 saat sonra değerinin %17’sinden fazlasını kaybetti, ancak piyasa değerine göre hala ilk 100 kripto para arasında yer alıyor. Hepsi CoinMarketCap’in Endeksine göre ortada bulunuyor.

Avalanche (AVAX) Fiyatı

Avalanche, 21 Ağustos’ta bildirilen programlanmış token kilitlerinin açılışının bir parçası olarak 26 Ağustos gecesi 9,54 milyon AVAX‘ın kilidini açtı. Kilidi açılan miktar, bu kripto para biriminin 344,05 milyon AVAX’lık dolaşımdaki arzının %2,77’sine eşit.

AVAX, token’ların kilidinin açılmasından 12 saat önce 9,97 dolara kadar düşerek haftalık %8’i aşan kayıplar yaşadı, zira piyasa halihazırda anlamlı bir ani artışın mevcut arz üzerindeki olası etkilerini fiyatlandırıyor.

BNB Coin (BNB) Geleceği

Kısa bir süre önce, BNB Chain’in yerel token’ı düştüğü için BNB’de 30 milyon doların üzerinde likidite sağlandı. Bununla birlikte, daha fazla tasfiye tehdidi Binance’in kripto varlığını hala su yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Venüs Protokolündeki kasada hala 628,484.80 BNB (136.13 milyon dolar) var ve bu 2022’deki kayıp hacker’a ait.

Özellikle, bir sonraki destek fiyatı 198 dolar olarak belirlenirken, BNB 25 Ağustos’ta 216,68 dolardan işlem görüyordu. Bu da %9’luk bir düşüşün daha fazla kaybı tetikleyebileceği anlamına geliyor olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.