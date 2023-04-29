Kripto veri şirketi Santiment, Bitcoin (BTC) fiyatının 30 bin doların üzerine çıkmasının ardından kar elde etmek için satış yapan balinaların yeniden BTC biriktirmeye başladığını bildirdi.

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Kripto veri şirketi Santiment, Bitcoin (BTC) fiyatının 30 bin doların üzerine çıkmasının ardından kar elde etmek için satış yapan balinaların yeniden BTC biriktirmeye başladığını bildirdi.

Balinalar Yeniden Birikim Modunu Açtılar

BTC fiyatı yılın başından bu yana büyük oranda artış gösterirken, yalnızca az sayıda kayda değer düşüş yaşandı. Bu büyük düşüşlerden sonuncusu 14 Nisan’da gerçekleşti ve Bitcoin fiyatı 26 bin 965 dolara kadar düştü.

Santiment, Nisan ortasından bu yana fiyatın yüksek volatilite göstermesiyle birlikte 100 ila 10 bin BTC tutan cüzdan adreslerinin toplamda 64 bin 94 BTC biriktirdiğini belirtti. Bu durum genellikle balinaların düşüş veya akümülasyon dönemlerinde indirimli fiyatlardan alım yapmalarıyla sonuçlanır.

Bir başka kripto veri platformu Glassnode da uzun vadeli Bitcoin yatırımcılarının ayı piyasasının derinliklerinde kısa bir agresif dağıtım döneminin ardından hakim birikim rejimine geri döndüklerini doğruladı. Glassnode, piyasanın yılın ilk çeyreğinde olduğundan daha az belirleyici göründüğünü ve çeşitli cüzdan adreslerinin birikim ve dağıtım davranışının şu anda karışık sinyaller verdiğini de ekledi.

En büyük kripto para Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada dar aralıktaki seyrini sürdürüyor. BTC, gün içinde yüzde 0,20 yükselişle 29 bin 310 dolardan işlem görüyor.

Patlak Veren Bankacılık Krizi Tam Gaz Devam Ediyor

Öte yandan, ABD’de yaşanan bankacılık krizi devam ediyor. First Republic Bank’a sıçrayan kriz, bankanın kapatılmasına neden olabilecek durumda. Reuters’in haberine göre, Mart ayında büyük varlıklı müşterilerin mevduatlarını çekmeye başlaması sonucu sarsılan banka, ABD’deki bölgesel bankacılık krizinin merkezi haline geldi. Banka kurtarma çabaları devam ediyor, ancak özel sektör ile yapılan görüşmeler henüz sonuçlanmadı.

Ekonomist ve altın uzmanı Peter Schiff, ABD’de yaşanan bankacılık krizinin daha büyük bir krize yol açacağına ve asıl krizin ABD dolarında olacağına inanıyor.