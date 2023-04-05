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Bomba Gelişme! İsviçre Devlet Bankasından Bitcoin ve Bu Altcoin İçin Müjde!

İsviçre'nin beşinci büyük bankası olan PostFinance, bir diğer İsviçreli banka olan Sygnum Bank ile yaptığı iş birliği ile 2.5 milyon müşterisine Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) için alım satım ve saklama hizmeti sunacağını açıkladı.
10:57
5 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

İsviçre’nin beşinci büyük bankası olan PostFinance, bir diğer İsviçreli banka olan Sygnum Bank ile yaptığı iş birliği ile 2.5 milyon müşterisine başlangıçta Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) ile sınırlı olmak üzere kripto paralar için alım satım ve saklama hizmeti sunacağını açıkladı.

Tamamı İsviçre Devletine Ait

İsviçre’nin beşinci büyük bankası olan PostFinance, düzenlenmiş kripto para hizmetleri sağlayıcısı Sygnum Bank ile yaptığı iş birliği kapsamında kullanıcılarına kripto paralara erişim imkanı sunmaya başlayacağını açıkladı. Tamamı İsviçre devletine ait olan PostFinance, başlangıçta 2.5 milyon müşterisine Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi büyük kripto para ile sınırlı olmak üzere alım satım ve saklama hizmeti sunacak. Banka zamanla müşterileri için destek sunduğu kripto paraları çeşitlendirerek artıracak.

PostFinance’ın Baş Yatırım Sorumlusu olan Philipp Merkt gelişmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “kripto paralar finans dünyasının ayrılmaz bir parçası haline geldi ve müşterilerimiz bu piyasa güvenilir olarak gördükleri bir banka olan PostFinance’den erişim sağlamak istiyor. Sygnum Bank gibi mükemmel hizmet sunan saygın ve köklü bir iş birlikçi her zamankinden daha önemli.” dedi.

Bankalar Müşteri Kaçırmak İstemiyor

Sygnum Bank’da B2B Direktörü olan Fritz Jost ise PostFinance’in kripto para sektörüne girme kararının kısmen İsviçre‘deki bireysel bankalardan kripto para sınıfına olan çıkışlardan kaynaklandığını aktardı. Jost, CoinDesk’e verdiği bir röportajda, “PostFinance, kripto para borsalarına ve benzerlerine her yıl yüz milyonlarca çıkış olduğunun farkına vardı. Böylece bunun yalnızca yeni bir gelir akışı eklemek için bir fırsat olmadığını, aynı zamanda bunun müşteri tutmakla da çok ilgisi olduğunu fark ettiler.” ifadelerini kullandı.

Jost, zamanla BTC ve ETH dışında çeşitli kripto paraların kullanıma sunulacağını ancak PostFinance tarafından henüz bu konuda nihai bir karar alınmadığını da ekledi.

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