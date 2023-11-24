Blur (BLUR) Coin Nedir?

Blur, NFT yatırımcıları ve koleksiyoncuları için adil ve topluluk odaklı bir platform oluşturmayı amaçlayan bir NFT pazar yeridir. Ekim 2022’de piyasaya sürülmüştür ve işlem hacmi açısından OpenSea’yi geride bırakarak Ethereum’daki en iyi NFT pazar yerlerinden biri haline gelmiştir. Blur, özellikle Opensea’ya meydan okuma stratejisinin önemli bir parçası olan ve merakla beklenen AirDrop’u ile büyük ilgi toplamıştır. Bu yazımızda son olarak dev kripto para borsası Binance‘de listelenen Blur nedir, BLUR coin nedir gibi birçok sorunun yanıtını bulabilirsiniz.

Blur Nedir?

Blur’un temel vizyonu NFT ticaret topluluğunu güçlendirmektir. Bu nedenle Blur, ilk kullanıcıları ve likidite sağlayıcılarını ödüllendirmek için cömert bir AirDrop başlattı. NFT pazar yeri ile aynı isimdeki hizmet token’i BLUR’un sahipleri yönetişim kararlarına katılabilir, ödüller kazanabilir ve özel özelliklere erişebilir. Ayrıca Blur, hem alıcılar hem de satıcılar için işlem ücretlerini kaldırmıştır. Bu, NFT pazar yeri sektöründe büyük bir değişime yol açmış ve NFT pazar yeri lideri OpenSea gibi diğer pazar yerlerini Blur’u takip etmeye zorlamıştır.

Blur, Ethereum için bir Layer 2 ölçeklendirme çözümü olan Polygon üzerine inşa edilmiştir. Blur ayrıca OpenSea, Rarible, SuperRare ve diğerleri gibi birden fazla kaynaktan NFT’leri toplayan bir NFT toplayıcısı görevi de görmektedir.

Yol haritası, kullanıcıların herhangi bir kodlama veya teknik beceriye ihtiyaçları olmadan Polygon’da kendi NFT’lerini basmalarına (mint’leme) olanak tanıyan tescilli bir NFT basma platformunun işletilmesinin sağlanması yönündedir. Blur ayrıca SolSea ve Metaplex gibi Solana tabanlı platformlar gibi daha fazla NFT platformunu ve protokolünü pazar yeri toplayıcısına entegre etmeyi planlamaktadır. Son olarak, kullanıcı deneyimini ve etkileşimini geliştiren daha fazla sosyal özellik, gelecekte daha kapsayıcı ve ilgi çekici bir kullanıcı deneyimi sağlayacaktır. Olası çözümler arasında sohbet odaları, liderlik tabloları, profiller, rozetler ve daha fazlası yer almaktadır.

Dahası Blur, NFT yatırımcıları için hepsi bir arada bir çözüm sunar ve aşağıdaki gibi benzersiz özellikler sunar. Bu özellikler arasında zemin derinliği görselleştirmeleri, yeni basılan NFT’lerin sanat eserlerini ortaya çıkaran otomatik meta veri güncellemeleri, özellik tabanlı kat listeleri ve işlem verimliliğini kolaylaştırmak için gas ücreti ön ayarları yer almaktadır.

Tüm bunlar Blur’u bir NFT pazar yerinden daha fazlası olarak konumlandırmakta ve yalnızca gelişmiş NFT yatırımcılarını değil, aynı zamanda yüksek kaliteli altyapı ve kullanıcı deneyimi arayan uzun vadeli yatırımcıları ve kullanıcıları da hedeflemesini sağlamaktadır.

BLUR Coin Yorum

BLUR coin, platformun yerel yönetişim token’idir. Toplam arzı 3 milyar adet ile sınırlandırılmıştır. Bu yazının hazırlandığı sırada BLUR coin’in 1.1 milyar adeti dolaşımdadır.

OpenSea’nin aksine Blur, yönetişimi hemen topluluğunun ellerine bırakmaya ve bir token piyasaya sürmeye karar verdi. Token sahipleri, Blur İyileştirme Teklifleri’ne (BIP’ler) oy vererek protokolün yönetişimine katılabilmektedirler. Oylama gücü, uygun bir cüzdan adresinin BLUR bakiyesi ile orantılıdır.

Blur’un hizmet token’i BLUR coin için lansmanı sonrasında yaptığı AirDrop’ta arzın yüzde 40’ı yaklaşık 360 milyon adet BLUR coin dağıtılmıştır. Son altı ay boyunca işlem yapan yatırımcılar, nadirden nadir ve efsanevi olarak sıralanan “Bakım Paketleri” aldılar. AirDrop sayesinde yatırımcılar sadakat puanlarını yükseltmeye teşvik edilmiştir. Bu, diğer pazar yerlerindeki NFT listelemelerinin fiyatlarını eşleştirmeyi ve Blur’da işlem yapmayı içeriyordu. Blur bunu yüzde 0 işlem ücreti ile daha da teşvik etmiş ve ticareti platformda etkili bir şekilde karlı bir çaba haline getirmiştir.

BLUR Coin Nasıl Alınır?

BLUR coin, ürettiği işlem hacmi ile dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance‘den güvenle alınıp satılabilmektedir. BLUR coin, 31 Ekim’de Binance’de listelenmiştir ve BLUR/BTC, BLUR/USDT ve BLUR/TRY işlem paritelerinde alınıp satılmaktadır.

BLUR coin alabilmek için (yoksa) öncelikle Binance borsasına üye olmak gerekmektedir. Üyelik işlemlerinin tamamlanmasının ardından Binance’deki hesap cüzdanına kripto para veya Türk lirası gibi fiat para transfer edilmelidir. Transferin tamamlanmasının ardından yukarıdaki üç paritende de BLUR coin satın alınabilir.

Binance‘de BLUR/USDT işlem paritesinden satın alım yapmak için öncelikle bu işlem paritesinin arayüzüne gidilmelidir. İşlem paritesi arayüzündeki limit sekmesinden belirtilen alana satın alınmak istenen miktar girilir. Miktarın girilmesinin ardından BLUR Al emri ile satın alma işlemi tamamlanmış olur.