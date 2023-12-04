Bitcoin’in Yükselmesi Bu Yatırımcı Grubunu Üzdü: Bir Gecede 310 Milyon Dolar Değerinde Kayıp Yaşandı

Kripto para piyasasında yatırımcılar Bitcoin önderliğinde bir gecede yaşanan yükselişlerin ardından vadeli işlem piyasasında likidasyonlarla boğuşmak zorunda kaldı. Yaşanan kayıpların yükünü ise tercihini short pozisyondan yana kullanan yatırımcılar çekti. Coinbase analistleri yaşanan rallinin Aralık ayı boyunca devam etmesini bekliyor ve bu durum da açığa satış yapanların pozisyonlarını değiştirmek istememeleri halinde artan kayıplar ile karşı karşıya kalabilecekleri anlamına geliyor.

Son 24 Saatte Neler Yaşandı?

Blockchain veri analiz firması Coinglass verilerine göre BTC/USD paritesinde son 24 saat içinde 100.000’den fazla pozisyonun tasfiye edilmesiyle ağır kayıplar yaşandı ve açığa satışlarda toplam 85 milyon dolardan fazla zarar meydana geldi.

Kripto para piyasasında son 24 saat içinde hem long hem de short pozisyon olmak üzere 310 milyon doların üzerinde pozisyon tasfiye edildi. Tasfiye edilen pozisyonların 180 milyon dolardan fazlası yatırımcıların fiyatların düşeceğine dair tahminlerde bulunarak gerçekleştirdikleri açığa satış pozisyonlarında meydana geldi.

Bitcoin, spot borsa yatırım fonlarının yakın zamanda onaylanacağı beklentisi ile yükselişine devam ediyor ancak analistler son fiyat hareketlerinin iyileşen makroekonomik görünüme daha yakından bağlı olduğunu dile getiriyor. Coinbase 1 Aralık’ta yayınladığı bir raporda mevcut ortamın en azından Ocak ayına kadar kalıcı olabileceğini açıkladı. Bu olasılık ise tercihini short pozisyondan yana kullanan yatırımcıların zarar edebileceğini gösteriyor.

Süreçte Dikkat Çeken Veriler

Yaşanan bu süreçte en fazla işlem Binance’de görüldü ve borsayı tercih eden yatırımcılar bir dizi kripto para varlıkta 120 milyon dolarlık likidasyona maruz kaldı. Açığa satış yapan yatırımcılar Binance üzerinde 66 milyon dolar kaybetti ve bunun 23 milyon doları BTC/USD paritesinde yaşandı. Son 24 saatte gerçekleşen büyük tek likidasyon, bir yatırımcının BTC/USD paritesinde 6 milyon dolardan fazla kaybettiği kripto para borsası BitMEX’de meydana geldi.

Likidasyonlar, yatırımcıların vadeli işlem piyasasında oluşturdukları sözleşmeler üzerinden gerçekleşir ve yaşanan süreçte işlemin gereklilikleri karşılanmadığında meydana gelir. Bu durumda borsa, yatırımcıların pozisyonunu kısmi ya da tam zararla kapatır. Vadeli işlem piyasası, genellikle profesyonel yatırımcılar tarafından kullanılan yüksek riskli ve yüksek ödüllü bir strateji olarak biliniyor.