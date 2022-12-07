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Kripto para piyasası tünelin sonundaki ışığı beklerken, önde gelen bir analist Bitcoin (BTC) ve altcoin’lere dair önemli açıklamalar yaptı.

Litecoin, İvme Kazanacak!

Analist Michaël van de Poppe, kripto para piyasası sert bir düzeltme sürecinden geçerken kısa bir süre içinde %66’nın üzerinde yükselen bir altcoin için büyük bir ralli öngörüyor. Van de Poppe, 642.800 Twitter takipçisine, eşler arası ödeme ağı Litecoin (LTC) son zamanlarda aylık en yüksek seviyesi olan 84,73 doları gördükten sonra yükselişine devam edeceğini bildirdi. Analiste göre Litecoin, 71 dolar ve 65 dolar seviyelerinde iyi destek noktalarına sahip. Bu seviyelerin tutulması durumunda LTC, 96 dolarlık hedefine doğru toparlanabilir. Bu, LTC için %35 ila %47 arasında bir artış potansiyeli olduğunu gösteriyor Litecoin‘deki fırsatları sabırla beklediğini vurgulayan analist, iyimser bir tablo çiziyor.

Bitcoin’i inceleyen bakan Van de Poppe, BTC için birkaç yükseliş senaryosuna odaklandığını belirtiyor. Uzmana göre, Bitcoin’in 17.200 doları desteğe çevirmesi halinde 18.100 dolara ulaşacağını ifade etti. Aksi taktirde, Bitcoin 16.200 dolar ila 16.500 dolar seviyelerine gerileyebilir. BTC, an itibariyle 16.815 dolardan işlem görüyor. Ethereum’a (ETH) gelince, Van de Poppe, önde gelen akıllı sözleşme platformunun ilk hedefi olan 1.334 dolara doğru bir ralli başlatmadan önce 1.200 dolar seviyesine doğru bir düzeltme öngörüyor. Uzmana göre, ETH‘de bu fırsatı yakalarsak iyi olur. ETH an itibariyle 1.229 dolardan işlem görüyor.

Ethereum’un Dönüşü Mükemmel Olacak!

Uzmanlar yeni ekosistemi nedeniyle Ethereum’un ön plana çıkacağını söylüyor. Önde gelen analitler, kripto para piyasasında işlerin yoluna girmesinin zaman alabileceğini, ancak en kötü senaryonun muhtemelen geride bıraktığımızı söylüyor. Birçok altcoin %80 oranında değer kaybetti. Bu nedenle mevcut ayı piyasasının son aşamalarında olmamız mümkün. Ancak, bu süreç kolay olmayacak. Tipik olarak piyasalar sadece bir V tabanı oluşturmaz.

Özellikle mevcut piyasadaki koşullar nedeniyle bu süreç biraz daha sancılı geçebilir. Stratejistlere göre, mevcut kış sadece kripto para piyasasına özel bir şey değil. Küresel ekonomi riskli bir dönemden geçiyor. Bloombrg analistleri mevcut ETH fiyatının hala sadece üç yıl öncesine göre 12 kat yukarıda olduğuna ve mevcut fiyat seviyesinin oldukça altında güçlü bir destekle çoğu varlık sınıfından daha iyi performans gösterdiğine dikkat çekiyor. Uzmanlar ayrıca, ETH‘de benimsenme ve talep artarken, deflasyonist yapı nedeniyle azalan arz sayesinde lider altcoin’in fark yaratacağını iddia ediyor.