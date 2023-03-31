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Bitcoin’de İlk Çeyrek Bu Gece Bitiyor! Göstergeler Neyi İşaret Ediyor? Fiyat Yükselecek Mi?

2023 yılının ilk çeyreği bu gece sona eriyor. Geçtiğimiz 3 ay bize neler gösterdi? Gelecek hakkında umut var mı? İşte detaylar.
22:40
31 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

2023’ün ilk çeyreği sona ererken, Bitcoin fiyatı bazı ilgi çekici gelecek olasılıklarını ortaya koyuyor. Bitcoin, 2023 yılının başından bu yana kayda değer bir güç sergilemiş ve yatırımcılara yaklaşık %70 oranında kazanç sağlamış durumda. 2023’ün ikinci çeyreği için önemli destek ve direnç seviyeleri, piyasa katılımcılarının yeni bir ralli umuduyla dört gözle beklediği parametrelerden birkaçı.

Bitcoin Fiyat Artışı

Son artışlar, Amerika Birleşik Devletleri’nden gelen iyimser makroekonomik verilerin, özellikle de piyasa tahminlerine göre biraz daha düşük gelen Şubat ayı Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) endeksinin bir sonucudur. Dahası, ünlü kripto para analisti CryptoCon, aylık RSI orta çizgi çaprazının şu anda gerçekleştiğine inanıyor ve bu da bitcoin fiyatına ilişkin düşüş hissi için kalan son desteği ortadan kaldıracak.

Çalışmasının ve analizinin bulgularına göre, Bitcoin şimdi aşırı alım bölgesine geri dönmeli ve yakın gelecekte ufukta öncü kripto para birimi için önemli ölçüde daha yüksek fiyatlar öngörüyor.

Bitcoin Yükseliş Sinyali Veriyor

Şu anda, Göreceli Güç Endeksi (RSI) 50 çizgisinin altında yer alıyor ve daha yükseğe tırmanmaya çalışıyor. Pozitif momentum devam ederse, RSI’ın medyanı çevirmesine yol açarak yükselişin devam edeceğini göstermesi mümkün olabilir. Art arda iki ay yükseliş momentumu patlamasıyla sonuçlanırken düşüş momentumunda sürekli bir düşüş gösteren Müthiş Osilatör (AO), bu iyimser tahmin için ek kanıt sağlayabilir.

Halihazırda BTC’nin fiyatı 28.000 dolar üzerinde işlem görüyor ve bu da önceki yedi günde kaydedilen %1,41’lik kazancın aksine son 24 saatte %0,71’lik bir artışı temsil ediyor. Ek olarak,  kripto piyasası takipçilerinde BTC’nin teknik analiz (TA) göstergelerinin şu anda güçlü bir alım pozisyonu öneriyor ve hareketli ortalamalarına göre 16. seviyede bir alım ve 0. seviyede bir satışı tavsiye ettiği unutulmamalı.

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