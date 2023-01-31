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  •   Bitcoin’de Hedef 150.000 Dolar! Dünyaca Ünlü Analiz Şirketi Son Noktayı Koydu! Peki Ne Zaman?

Bitcoin’de Hedef 150.000 Dolar! Dünyaca Ünlü Analiz Şirketi Son Noktayı Koydu! Peki Ne Zaman?

Dünyaca ünlü analiz şirketi ve kıdemli bir analist aynı noktada buluştular. Bitcoin için olası tepe noktasının hangi tarihte yaşanacağı işaret edildi.
20:20
31 Ocak 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasasındaki genel havaya paralel olarak Bitcoin’in (BTC) yılın başında başlayan yükseliş hareketlerinin yavaş yavaş konsolide olduğu görülüyor, ancak bazı işaretler gelecekte parabolik bir ralli olasılığına işaret ediyor olabilir.

Kripto para analiz ekibi TradingShot tarafından 31 Ocak’ta yayınlanan finans izleme web sitesi TradingView kullanılarak mevcut faaliyetlerinin ayrıntılı incelemesine göre, Bitcoin kısa süre önce yeni bir geometrik döngü başlattı ve bu da fiyatının 150.000 dolara kadar yükselme şansı olduğunu gösteriyor.

Bu Ne Anlama Geliyor?

Açıkladıkları üzere, bir haftalık zaman diliminde logaritmik hareketli ortalama yakınsama sapmasının (LMACD) 2015 ve 2018 döngü diplerini oluşturan tarihi desteğine çarpıp sıçramasının ardından Bitcoin’in agresif bir şekilde toparlandığı görüldü ve bu da yeni bir boğa döngüsünün başladığını gösteriyor.

Aşağıdan yukarıya doğru geometrik şekillerle gösterilen ve Ichimoku Bulutu ve Fibonacci hareketli ortalamaları (MA) da içeren göstergelerin eşlik ettiği bu formasyon, 31 Ocak Salı gününden itibaren olası Bitcoin hareketleri için ortaya çıkmakta.

Analistlerin açıklaması şu şekilde:

Öncelikle, (yaklaşık) 1.430 günlük (205 haftalık) zaman aralığı devam ederse bir sonraki döngü tabanının Ekim 2026 civarında olabileceğini düşünün. Yeni döngünün bir sonraki (ve bu modele göre son) yükseliş onayı, fiyatın (kırmızı) Ichimoku Bulutu’na girmesi.

Altı Rakamlı Tahminler

Ekibe göre, bu Haziran 2012, Ekim 2015 ve Mayıs 2019’da gerçekleştiğinde, boğa döngüsü asla geriye bakmadı (elbette bariz bir istisna, COVID nedeniyle Mart 2020 çöküşü bulunuyor). Ayrıca, Fib MA’ların birden fazla üçünün üzerinde bir kırılma, önceki tüm boğa döngülerinde olduğu gibi, büyük olasılıkla parabolik ralliyi başlatacak.

Geçmiş döngülerin çizimi dikkate alındığında, bu geometrik ayarlama onları öngörülen mevcut döngünün içine oldukça kolay bir şekilde yerleştiriyor ve uzmanlar bir sonraki döngünün zirvesini Ağustos 2025 civarında görmeliyiz diye ekliyor.

İlginç bir şekilde, yukarıdaki analiz, Bildirildiği üzere, daha önce 30 Ocak’ta Bitcoin’in bir sonraki yarılanma civarında ya da 2025 yılına kadar 100.000 dolara ulaşabileceğini söyleyen Bloomberg’in kıdemli emtia uzmanı Mike McGlone’un tahminleriyle uyumlu.

Bitcoin Fiyat Analizi

Halihazırda, merkezi olmayan finansın (DeFi) ve kripto paraların lideri olan varlık şu anda 23.190 dolar fiyat civarından işlem görüyor; bu da son 24 saatte %1’lik bir yükselişi işaret ediyor. Ancak yine de bu durum bir önceki aya göre %39,46’lık daha önemli bir kazancı temsil ediyor.

Bitcoin’in agresif bir şekilde benimsenmesi sayesinde yaklaşık 12 buçuk yılda 4.000’e yakın kârlı gün kaydeden ilk kripto paranın, işlem geçmişinde sahiplerine neredeyse %90 oranında kâr sağladığını da belirtmek gerekir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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