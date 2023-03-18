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  •   Bitcoin’de “Dejavu” Diyebilir Miyiz: 2013’te Kıbrıs, 2015’de Yunanistan, Şimdi ABD! 

Bitcoin’de “Dejavu” Diyebilir Miyiz: 2013’te Kıbrıs, 2015’de Yunanistan, Şimdi ABD! 

Yılbaşından bugüne %66'lık büyüme ile Bitcoin, Wall Street'in en iyi banka hisselerinden büyük ölçüde daha iyi performans gösteriyor.
14:00
18 Mart 2023
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin’in piyasa değeri 2023’te 194 milyar dolar arttı. Yılbaşından bugüne (YTD) %66’lık büyüme ile Bitcoin, özellikle küresel bankacılık krizi korkuları artarken, Wall Street’in en iyi banka hisselerinden büyük ölçüde daha iyi performans gösteriyor.

Wall Street ve Bitcoin

Elde edilen son bilgilere göre Bitcoin, S&P 500’ün %2,5’lik kazancına ve Nasdaq’ın 2023’teki %15’lik düşüşüne karşılık fiyatının yaklaşık %65 artmasıyla bir yıl içinde ilk kez ABD hisse senetlerinden ayrıştı.

Öte yandan CompaniesMarketCap.com tarafından toplanan verilere göre, ABD’nin en büyük altı bankası olarak görülen JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Morgan Stanley ve Goldman Sachs yılın başından bu yana piyasa değerinde yaklaşık 100 milyar dolar kaybetti.

Wall Street bankacılık oyuncuları arasında en kötü performansı gösteren Bank of America’nın hisse senedi, yılbaşından bu yana değerinde yaklaşık %17’lik bir düşüş yaşadı. Goldman Sachs yaklaşık %12’lik bir düşüşle onu takip ederken, Wells Fargo %9,74, JPMorgan Chase %6,59, Citi %3,62 ve Morgan Stanley %0,84 gerilemeler yaşadı.

Tüm bu verilerden de yola çıkarak ABD bankalarının değerlemelerinin, ABD’de devam eden bölgesel bankacılık çöküşünün ortasında düşüşe geçtiği ifade edilebilir. Bu duruma; geçen hafta kripto dostu bir banka olan Silvergate’in kapılarını kapattığını duyurması ve ardından düzenleyicilerin Signature Bank ve Silicon Valley Bank’ı devralması da dahil. Kriz, Wells Fargo, JPMorgan Chase, Bank of America ve Citigroup’un 30 milyar dolarlık kombine enjeksiyonuyla son anda kurtarılan First Republic Bank’ın çökmek üzere olmasıyla daha da genişledi.

Dejavu Mu Yaşanıyor?

Bitcoin‘in büyüyen ABD bankacılık krizi karşısındaki yükselişi, Kıbrıs ve Yunanistan’daki bankacılık çöküşleri sırasında gösterdiği tepkiye benziyor. BTC’nin fiyatı, 2013 yılında Kıbrıs bankalarının aşırı kaldıraçlı bölgesel emlak şirketlerine maruz kalmasıyla ortaya çıkan Kıbrıs mali krizi sırasında %5,000’e kadar yükselmişti.

Mart 2013’te durum o kadar kötüydü ki Kıbrıslı yetkililer bankaların batmasını önlemek için tüm bankaları kapattı. Yunanistan 2015 yılında benzer bir krizle karşılaştığında ve bankaların batmasını önlemek için vatandaşlarına sermaye kontrolleri uyguladığında, Bitcoin’in fiyatı %150 değer kazandı.

Tüm bunlara ek olarak Londralı broker Marex’in dijital varlıklar eş başkanı Ilan Solot, “Bankacılık sisteminin istikrarına ilişkin korkular, düşen reel faiz oranlarıyla birlikte Bitcoin’in toparlanması için iyi bir ortam yaratıyor” yorumunu yaptı ve kripto paranın “bazı yatırımcılar tarafından sistemik risklere karşı bir koruma olarak görüldüğünü” ekledi.

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