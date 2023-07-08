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BlackRock gibi dev ABD merkezli varlık yönetimi şirketlerinin SEC’e yaptıkları spot Bitcoin ETF’si başvurusuyla oluşan yükseliş hype’ı ivme kaybederken, kripto para piyasası haftayı düşüşle kapatma yolunda. En büyük kripto para Bitcoin (BTC), 31 bin 400 dolar ila 31 bin 400 dolar direncini geçemeyerek yönünü aşağı çevirirken birçok kripto para borsasında önemli bir talep bölgesi olan 29 bin 640 doları test etti. Bu seviyenin yeniden test edilmesi sonrası BTC fiyatı için sırada ne var, yükselir mi düşer mi gelin daha yakından bakalım.

Bitcoin Fiyat Analizi

Bitcoin fiyatı, geçen iki hafta boyunca 31 bin 300 dolardan 29 bin 640 dolara uzanan dar bir aralıkta hareket etti. Lider kripto paranın 7 Temmuz’da aralığın destek seviyesinden sıçraması, alıcıların destek seviyesine konuşlandığını ve yükselişi savunmaya devam ettiklerini gösterse de yeterli yükseliş momentumunun oluşmamış olması şu an için yatay fiyat hareketin uzayarak devam etme ihtimalinin ağır basmasına nededen oluyor.

Yükselişin devam etmesi senaryosunda Bitcoin’in önündeki direnci geçmeyi deneyebilmesi için yüzde 2,7 yükselmesi gerekiyor. Bu nedenle BTC fiyatının kısa vadede yükselişe geçebilmesi için bu dirençten yeterli güçte bir kırılıma ihtiyacı var.

Mevcut konsolidasyon, yüksek momentumlu bir ralliden geçici bir mola olarak kabul edildiğinden, yükseliş momentumu toparlanmasıyla alıcılar büyük ihtimalle yükseliş trendini sürdürebilirler. 31 bin 300 doların üzerinde olacak bir kırılım, boğa koşusunda fiyatın ilk olarak 33 bin dolara ardından 34 bin 850 dolara ve 37 bin 470 dolara kadar gitmesi beklenebilir.

29 Bin 640 Dolar Desteği Kırılacak Olursa…

Satıcılar, fiyatı 29 bin 640 dolar desteğinin altına getirebilecek olurlarsa Bitcoin daha uzun soluklu düzeltme modunu açabilirler. Böyle bir kırılım fiyatın yüzde 5 düşmesiyle 28 bin 100 dolar ve yüzde 50 Fibonacci geri çekilme desteğinin birleşik desteğinin test edilmesiyle sonuçlanabilir.

Günlük fiyat grafiğindeki Ortalama Yön Endeksi (ADX) eğimindeki hafif düşüş, alıcıların hala yeterli güce sahip olduğunu yansıtırken, fiyatın 20 günlük Üstel Hareketli Ortalama’dan (EMA) toparlanmış olması piyasadaki duyarlılığının hala güçlü bir şekilde yükselişten yana olduğunu ortaya koyuyor.

Özetle yatırımcılar, fiyatın yatay destek ve uzun trend çizgisinin üzerinde kaldığı sürece Bitcoin’de yükseliş bekleyerek pozisyon alabilirler.