Bitcoin Aralık 2020’den bu yana ilk kez 20.000 dolarlık seviyesinin altına geriledi ve ilk kez bir önceki ATH seviyesinin altına düşmüş oldu.

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Bugün Bitcoin fiyatı Aralık 2020’den bu yana ilk kez 20.000 dolarlık fiyat seviyesinin altına geriledi ve ilk kez bir önceki ATH seviyesinin altına düşmüş oldu. Piyasanın popüler isimlerinden olan Alex Krüger ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda bu durumun nedenine ve 20.000 doların neden çok önemli olduğuna dair açıklamalarda bulundu.

20.000 Dolar Çok Önemli

Lider kripto para birimi Bitcoin bugün aşağı yönlü önemli bir hamle yaptı ve 18.000 dolarlık seviyelere kadar geriledi. Krüger ise bu noktada yaptığı açıklamalarda BTC’nin yatırım yapılabilir bir varlık olarak görülmesi için 20.000 dolar seviyesinin çok önemli olduğunu düşünüyor.

Krüger yaptığı açıklamalarda, “20 bin, kriptonun geleceği için belirleyici. BTC 20 binin üzerinde kalırsa bir risk varlığı olarak işlem görmeye devam edebilir. 20 binin üzerindeki BTC ile kripto, bir şekilde yatırım yapılabilir bir varlık sınıfı olmaya devam ediyor.” sözlerini kullandı.

Ayrıca 20.000 doların öneminden bahseden tek analist Krüger de değil.

Buna ek olarak dün Krüger yaptığı açıklamalarda Bitcoin grafiğinin tehlikeli göründüğünü ifade etmiş ve yatırımcıları uyarmıştı. Krüger yaptığı açıklamalarda büyük yatırımcıların alım yapmak için 18 bin, 15 bin ve 14 bin dolar seviyelerini beklediğini ifade etmişti.

Bitcoin Yorumları

Krüger’in yorumlarının yanı sıra dijital varlık yönetimi firması Capriole Investments’ın Kurucu Ortağı Charles Edwards, bugün erken saatlerde Bitcoin’in fiyatının madencilik maliyetinin altında olduğuna dikkat çekti.

Buna ek olarak BitMEX kripto borsasının sahibi Arthur Hayes ise Bitcoin fiyat düşüşünü çoğunlukla Federal Rezerv tarafından yapılan nicel sıkılaştırmaya bağlıyor.

Bunların yanında dün, kripto yatırım şirketi Grayscale Investments’ın ana şirketi olan Digital Currency Group’un (DCG) kurucusu ve CEO’su Barry Silbert’in BTC aldıklarını açıkladığını da unutmamak gerekiyor.