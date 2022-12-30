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  •   Bitcoin Yatırımcılarını Uyaran Tecrübeli Analist Bu 2 Altcoin’in Peşinde!

Bitcoin Yatırımcılarını Uyaran Tecrübeli Analist Bu 2 Altcoin’in Peşinde!

Kripto para analisti ve trader'ı Michaël van de Poppe, en büyük kripto para Bitcoin (BTC) için uyardı. Öte yandana analist peşinde olduğu iki altcoin'de kritik seviyeleri işaretledi.
10:13
30 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Yakından takip edilen kripto para analisti ve trader’ı Michaël van de Poppe, en büyük kripto para Bitcoin (BTC) ve iki altcoin’in yatırımcılarına seslendi. Bitcoin’in düşüş trendi içinde hareket ettiğini söyleyen analist, takibindeki altcoin’ler için kritik seviyeleri paylaştı.

Bitcoin’de Yeniden Test Hazırlığı

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, 640 binden fazla Twitter takipçisine BTC‘nin iki sert reddin ardından “düşüş trendinde” olduğunu belirterek “Hala düşüş trendinde. 16 bin 800 dolardan ve 16 bin 600 dolardan sert ret yedi. Görünüşe göre Bitcoin’de 16 bin 400 dolar civarındaki bölgeyi tekrar test ediyoruz. Eğer buradan yükselecek olursa ABD’nin yukarı sıçraması gerekir. Aksi takdirde 16 bin 200 dolara düşeriz.” dedi.

Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 0,08 düşüşle 16 bin 557 dolardan işlem görüyor.

Analistin Takibindeki Altcoin’ler

Bitcoin’in ardından altcoin’ler cephesinde Litecoin‘e (LTC) geçen Van de Poppe, ödeme yapma odaklı kripto paranın alım yapmak için ideal bir fiyat bölgesine yaklaştığını “Litecoin oraya beklediğimden daha hızlı ulaştı. İdeal alım bölgelerine yaklaşıyor.” sözleriyle dikkat çekti.

Kripto para analisti ayrıca Layer 1 Blockchain’i Fantom‘u (FTM) analiz ederek FTM için iki önemli fiyat seviyesi belirledi. Van de Poppe’ye göre FTM’de kırılıp geçilmesi gereken önemli direnç seviyesi 0,2025 dolarda. Üzerine tutunulması gereken önemli destek seviyesi ise 0,1990 dolarda.

Son olarak bir süredir yakın takipte olduğu Fetch.ai‘ye (FET) geçen Van de Poppe, bundan önce yapay zeka odaklı Blockchain’in güçlü göründüğünü söylemiş ve “Bunu daha önce burada paylaştım, düşüşü tekrar test etti, ancak almak istediğim bölgeye kadar düşmeyerek kaçtı. Piyasa istikrarlı kalacak olursa büyük olasılıkla kaçmaya da devam edecek. FET güçlü bir örnek.” ifadelerini kullanmıştı.

Van de Poppe, FET için yaptığı son analizde yapay zeka odaklı Blockchain’in nihayet beklediği seviyeye ulaştığını belirterek “Anlaşma tamamlandı, seviyeye ulaştı ve FET’te güçlü bir sıçrama oldu.” dedi.

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