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Bitcoin ve Sandbox Teknik Analiz: Bu Seviyelere Dikkat!

17:10
21 Haziran 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarındaki belirsizlik devam ederken yatırımcıların gözü uzman analistlerin üzerinde. Lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) hakkında görüşlerini paylaşan kıdemli analist belirli seviyelerin fiyat hareketlerinde önemli rol oynayacağını öne sürdü.

İçerik Rehberi

Bitcoin Analiz

Bitcoin 20 Haziran Pazartesi günü ard arda gelen ciddi düşüşlerin etkisinden kurtulmaya çalışırken, boğaların amiral gemisi BTC’nin fiyatını 19.800 dolar seviyelerinde tutmaya çalıştıkları belirtiliyor. Lider kripto para biriminin 21.000 dolar seviyelerine ulaşmasının ardından BTC boğalarının bu küçük artışla çabalarının ödüllerini aldıklarını ileri sürdü. Kıdemli analistin açıkladığı verilere göre, Bitcoin’in yükseliş hareketinin önünde durabilecek engelin 23.300 dolar seviyeleri olduğu belirtiliyor. Ayrıca beklenen fiyat artışının altcoinlerde de etkili olabileceği öngörülüyor.

SAND Analiz

Bununla birlikte analist, popüler altcoinlerden olan Sandbox’un fiyatının 0,89 dolar bandını aşmasıyla birlikte yükselişinin hızlandığını ifade ediyor. Bunun sebebi olarak ise kripto para birimini bekleyen bir sonraki direnç seviyesi olan 0.97 dolar bandından bir önceki kritik seviye olduğunu öne sürdü.

Beklenen fiyat artışlarında bu kritik seviyelere dikkat çeken kıdemli analist, geçtiğimiz hafta kripto para birimindeki yükselişin önünü kesen direnç bölgesi olarak 0.96-1 dolar seviyelerini işaret etti. Ayrıca uzman analist kripto para biriminin 0.97 dolara doğru olası hareketinin ardından önümüzdeki günlerde yeniden bir düşüşle karşı karşıya kalabileceğini ileri sürdü.

Bunlara ek olarak kripto para biriminin yükselişe hareketi için satın almaların yeterli olmadığını vurguladı. Yükseliş ivmesi için gerekli olan talebin sağlanması halinde fiyatında ciddi oranda artışlar olabileceğine dikkat çekti. Öte yandan kıdemli analist 1 dolar seviyesinin aynı zamanda yatırımcılar arasında psikolojik bir direnç olduğunu düşünüyor. Yatırımcılara tavsiye olarak ise sabırlı olmalarını ve gerekli talebin ardından ciddi anlamda kar elde edebileceklerini belirtti.

Yazı kaleme alındığında kripto para birimi 0.91 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

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