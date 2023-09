Kral kripto para birimi yeni haftaya güçlü biçimde başladı ve Pazartesi gününe yükselişle devam ediyor. Zayıf da olsa yukarı yönlü hareket umut verici. Kripto para piyasaları özellikle son birkaç aydır bezdirici yatay hareketler ve düşüş günleri yaşadı. 2023 yılının ilk çeyreğinde hızla toparlanan piyasa yılın geri kalanında bir ileri bir geri hareket etti.

Bitcoin ve Fed Toplantısı

2022 ilk çeyrekten bu yana Fed faiz artışlarıyla FOMC toplantıları kripto para yatırımcıları için ayrı bir önem kazandı. Neredeyse 2 yıldır her toplantıyı canlı takip ettik ve Powell’ın ağzından çıkan her detay günlerce konuşuldu. Zor günlerdi ve henüz bunun sonuna gelmiş değiliz. Her Fed toplantısından önce hatırladığımız şey fiyat volatilitesinin arttığıdır ve yatırımcılar bugünlerde ekstra temkinli olmalı.

Fed toplantısı için beklenti faiz artışının bu seferlik pas geçilmesi yönünde. Toplantı saati yaklaşana kadar üyeleri konuşma yasağı olduğu ve yeni bir veri açıklanmayacağı için piyasaların yükseliş eğilimini sürdürmesi şaşırtıcı olmaz.

Fed Faiz Tahminleri

Merkez Bankası’nın faiz politikası konusundaki duruşunu değiştirmesi beklenmiyor. Ayrıca bu haftaki politika toplantısında yakın vadeli görünümü hakkında kesin bir şey söylemesi de beklenmiyor. Bu ay daha çok önceki toplantılarda yapılan açıklamaların tekrarı gibi geçmeli nitekim Jackson Hole konuşmasında Powell zaten bu toplantıya dair erken bir konuşma da yapmıştı. Olası faiz tavanı ilanı sürpriz olur önümüzdeki 1 Kasım toplantısına işaret edilirse piyasalar bir nebze daha rahatlayabilir.

Dahası, odak noktası Fed’in Ekonomik Projeksiyonlar Özeti (SEP) olarak bilinen ekonomik tahminleri olacak. Fed üç yıllık faiz tahminlerini yayınlayacak ve bu faiz tavanından orta ve uzun vadeli politikaya dair ön tahminlere kadar birçok şeye ışık tutacak. Bu tahminler kesin hedefler olmamakla birlikte üyelerin görüşlerini yansıtır. The Kobeissi Letter, bu haftanın yılın geri kalanı için tonu belirleyebileceğini belirtti.

“Fed’in Çarşamba günkü yönlendirmesi önümüzdeki birkaç toplantının tonunu belirleyecek. Bu hafta çok fazla dalgalanma görmeyi bekliyoruz.”

Ayrıca, raporlara göre Fed çekirdek enflasyon tahminini %3,9’dan %3,7’ye düşürebilir. MarketWatch’a göre ekonomistler, Fed’in uzun vadeli nötr faiz oranı tahminini artırabileceği konusunda hemfikir. Merkez bankası yetkilileri daha önce enflasyonu aşağı çekmeye devam etmek için gösterge faiz oranını yüksek tutma niyetinde olduklarını söylemişti. Bu durum, kişisel faiz ödemeleri rekor seviyelere yükseldikçe borç batağına daha da batan hane halklarına zarar vermeye devam edecektir.