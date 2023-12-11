Bitcoin ve Kripto Paralarda Son Ralli Yatırımın Çehresini Değiştirdi

Kripto para sektörü, yatırımcıların giderek daha fazla yükseliş beklentisi içerisine girmesi, Bitcoin‘i 40 bin doların ötesine taşıması ve çeşitli dijital para birimlerinde bir dalgalanma etkisi yaratmasıyla dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Bu canlanmanın ortasında, 500 milyon dolarlık bir fonla donanmış olan C1 Fund, stratejik olarak yüzde 80’e varan indirimlerle ikincil hisseleri izliyor.

C1 Fund’un İddialı Stratejisi ve Hedefleri

Eski Coinbase avukatları ve yatırımcıları tarafından kurulan C1 Fund, yatırımcılardan ikincil hisseler satın almak amacıyla gözünü önde gelen kripto para birimi kuruluşlarına dikti. Yaklaşımlarını özetleyen bir sunum destesiyle donanmış olan C1 Fund, son fonlama turunda en az 300 milyon dolar değerlemeye sahip kripto şirketlerini, özellikle de C Serisi veya sonrasındakileri hedefliyor. C1 Fund, 20 milyon ila 50 milyon dolar arasında değişen çekler yazmayı amaçlıyor.

Uygun piyasa koşulları, hiperenflasyon ve yükselen faiz oranlarına atıfta bulunan C1 Fund, dijital varlıklar piyasasının ikincil piyasada cazip değerlemeler için olgunlaştığını düşünüyor. Sunumları, mevcut piyasa dinamiklerinden yararlanarak önemli bir indirimle hisse satın alma taahhüdünü vurguluyor.

C1 Fund’ın Hedefindeki Kripto Devleri

Bir zamanlar ASX’te işlem gören Hong Kong merkezli Animoca Brands, C1 Fund’ın radarına girdi ve fonun şirketin son değerlemesine göre önemli bir indirimle hisse satın almayı teklif ettiği iddia ediliyor. Ayrıca, 2022’de 8 milyar 400 milyon dolar değer biçilen ABD merkezli Chainalysis, C1 Fund’ın mevcut ikincil imtiyazlı hisselerde önemli indirimler yapmayı hedeflediği bir şirket.

Independent Reserve ve BTC Markets gibi yerel kripto borsaları, Binance kurucusunun kara para aklama suçlamalarıyla ilgili endişeler nedeniyle artan müşteri akışına tanık oluyor. İşlem hacimlerinde yüzde 50’ye varan bir artışla, yerel olarak düzenlenen bu operatörler Binance’e göre daha fazla tercih ediliyor.

Yatırımcılar, ABD’li düzenleyicilerin Ocak ayında bir Bitcoin ETF‘sini onaylama ihtimaliyle potansiyel bir kripto rönesansı bekliyorlar. Bu onay, büyük Wall Street oyuncularının fonları daha geniş bir yatırımcı tabanına pazarlamasının önünü açabilir. Böyle bir akışın olması kripto para alanının daha da büyümesine fırsat verecek. Büyüme özellikle kripto paraların değerinin artmasına de vesile olacak.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.