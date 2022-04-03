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Bitcoin ve İki Altcoin İçin Ralli Başlayabilir!

Bu iki altcoin için rallinin başlayacağını söyledi. Popüler kripto para analistinin kısa vadeli tahminleri!
11:32
3 Nisan 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Topluluk tarafından yakından takip edilen bir analist Bitcoin ve iki altcoin için ralli sinyali gönderdi. Kısa vadede fiyatları artabilir. BTC yazı hazırlandığı sırada 43.300 dolardan alıcı buluyor. Peki analistin Bitcoin için beklentileri neler?

Bitcoin (BTC)

Credible, 320.200 Twitter takipçisine Bitcoin‘in yükseliş trendine devam etmeden önce 42.000 dolar seviyesine gevşeyebileceğini söyledi. Bitcoin 48.000 dolar seviyesini bir müddet koruduktan sonra 44.200 bölgesine kadar gevşemişti.

“Bu son haftalık kapanışla, çok önemli bir seviyeyi geri aldık. Bitcoin fiyatı 40.000 dolarlık bir dip oluşturduktan sonra yükselişine yeniden devam edecek”.

Credible’ın grafiğine bakıldığında, kripto stratejisti kısa süreli geri çekilme sona erdiğinde Bitcoin rallisinin 50.000 doların üzerinde olacağını tahmin ediyor.

İki Altcoin Yükselebilir

Kripto para analistinin sözünü ettiği diğer iki altcoin ise XRP ve Litecoin (LTC)’dir. Credible XRP nin ralliye kısa süre içinde başlayacağını ve 1 dolar seviyesini sağlama alacağını düşünüyor.

“Beklenenden biraz daha uzun sürüyor ama yine de XRP ralliye başlayacak. Kısa vadede oynaklığın devam ettiğini görebiliriz. Ancak ben fiyatın halen ucuz olduğunu düşünüyorum”.

Credible’ın grafiğine dayanarak, XRP’nin önce 1,01 dolara, ardından 1,50 dolara yükseleceğini tahmin ediyor.

Credible’ın radarındaki son kripto para, ödemeler için oluşturulmuş bir kripto para birimi olan Litecoin’dir (LTC). Credible’a göre, Litecoin’in grafiği, kısa sürede %600’ün üzerinde patlayan düşük değerli bir altcoin olan Zilliqa‘nın (ZIL) piyasa yapısını andırıyor.

“ZIL iki haftada yaklaşık 6 kat arttı ve LTC teknik açıdan benzer şekilde hazırlanıyor gibi görünüyor… Bu sonraki adım eğlenceli olacak.”

Fakat ZIL bu ralliyi “metaverse” planları sebebiyle yaptı. Ayrıca piyasalarda kısa vadedeli düşüşler görülürken birçok boğa Zilliqa fiyatını besleyerek ciddi hacimlere ulaştırdı. Grafik teknik açıdan Litecoin ile uyumlu olsa da temel haber akışında Litecoin’in güçlü bir katalizöre ihtiyacı var. Aksi taktirde LTC ciddi bir fiyatlama yapamayabilir.

LTC yazı hazırlandığı sırada 126 dolardan alıcı bulmaya devam ediyor. XRP ise %1,3 zararla 0,83 dolara gevşedi. Bitcoin’in volatilitesi bazı altcoinleri ciddi anlamda olumsuz etkilerken bugünlerde Ethereum, Solana gibi altcoinler güçlü kalmayı başardı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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