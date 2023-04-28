Kripto para piyasası, büyük Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) opsiyon sözleşmelerinin vadesinin bugün dolacak olmasından dolayı en büyük aylık kapanışlardan biri için hazırlanıyor.

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Kripto para piyasası, yüklü miktarda Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) opsiyon sözleşmelerinin vadesinin bugün dolacak olmasından dolayı en büyük aylık kapanışlardan biri için hazırlanıyor. Vadesi bugün dolacak olan BTC ve ETH opsiyon sözleşmelerinin aylık kapanışından ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 3 Mayıs’taki faiz kararına kadar olan birkaç gün boyunca kripto para piyasasındaki volatilitenin yüksek olması bekleniyor.

4.6 Milyar Dolarlık Opsiyon Sözleşmelerinin Vadesi Bugün Doluyor

Deribit’in sağladığı verilere göre 3.1 milyar dolar nominal değere sahip 105.8 bin BTC‘lik opsiyon sözleşmesinin vadesi bugün doluyor. Güncel verilere göre alış/satış oranı 0,86 olan opsiyon sözleşmesinde 56 bin 908 adet BTC’lik alış ve 48 bin 894 adet BTC’lik satış emri bulunuyor. Bitcoin fiyatının 29 bin 500 dolar civarında el değiştirdiği şu sıralar yüksek sayıdaki opsiyon sahibinin kayıpla karşılaştığı fiyat seviyesini gösteren maksimum ağrı fiyatı 27 bin dolarda.

Öte yandan nominal değeri 1.55 milyar dolar olan 807 bin ETH‘lik opsiyon sözleşmesinin vadesi de bugün dolacak. Alış/satış oranı 0,78 olan opsiyon sözleşmesinde 452 bin 633 adet ETH’lik alış ve 354 bin 620 adet ETH’lik satış pozisyonu bulunuyor. ETH fiyatının bin 900 dolar civarında işlem görürken, opsiyon sözleşmesinin maksimum ağrı fiyatı bin 800 dolarda.

Piyasaların Fed Faiz Kararını Bekliyor

Bitcoin fiyatının 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalmasıyla yükseliş trendinin devam etmesi beklenirken yatırımcıların gözü 3 Mayıs’ta açıklanacak olan Fed faiz kararında. Piyasa uzmanları ve analistleri, bugün ve önümüzdeki günlerde kripto para piyasasındaki volatilitenin çok daha yüksek olabileceği konusunda yatırımcıları uyarıyor.

CME FedWatch verilerine göre Fed, 3 Mayıs’ta faizi yüzde 88,6 ihtimalle 25 baz puan artıracak. Bu beklentilerle ABD Dolar Endeksi (DXY), büyük Bitcoin ve Ethereum opsiyon sözleşmelerinin vadesinin dolacağı günde yüzde 0,17 yükselişle 101,68’e seviyesinde işlem görüyor. Haftalık kapanışa hazırlanan DXY’nin önümüzdeki haftaki Fed faiz kararına kadar yükselmesi beklenirken bu yükselişin kripto para piyasasında düşüşe neden olabileceği değerlendiriliyor.