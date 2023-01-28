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Bitcoin (BTC) ve altcoin’lerdeki son yükselişi öncesinden haber veren kripto para analisti DonAlt, BTC’nin önemli bir destek seviyesinin altına düşmesi halinde yükseliş beklentisinin yerini düşüş beklentisinin alacağını belirterek yatırımcıları uyardı.

Analistin Bitcoin Analizi: O Seviye Korunmalı

Anonim kripto para analisti DonAlt, 46 binden fazla YouTube abonesine, Bitcoin’in 2022’nin en düşük seviyesinden yaptığı rallinin oldukça önemli olduğunu, ancak piyasa değerine göre en büyük kripto paranın 19 bin seviyesinin altına düşmesi halinde BTC için boğa piyasası beklentisinin boşa çıkabileceği öngörüsünde bulunarak şunları söyledi:

Bitcoin’in kaydettiği son en düşük seviyeden (yaklaşık 15 bin 500 dolar) bu yana yüzde 50 yükseldi ki bu oldukça önemli… Bitcoin şu anda üzerinde olması gereken bölgelerin üzerinde seyrediyor ve 18 bin dolar ila 19 bin doları kaybetmediğimiz sürece hiçbir şeyin değişmesini beklemiyorum. Ben 19 bin dolar seviyesini kaybedene kadar yükselişin devam etmesini bekleyen tarafta olacağım.

BTC bu yazının hazırlandığı sırada 23 bin 44 dolardan işlem görüyor ve son 24 saat içinde oldukça sınırlı bir yükseliş kaydetmiş durumda. Analiste göre 19 bin dolarda bulunan destek seviyesinin kaybedilmesi halinde Bitcoin 2022’nin en düşük seviyesi olan 15 bin 500 doların bile altına inebilir.

Eğer 19 bin dolara ve altına inersek o zaman yeni dip gelir.

DonAlt, mevcut pozisyonlarını koruduğunu ve kripto para piyasasındaki son rallinin henüz ivmesini kaybettiğine inanmadığını belirtti. Bununla birlikte, Bitcoin yükseliş trendinin sürdürürse, DonAlt kar almak için tercih ettiği seviyenin 32 bin dolar civarında olduğunu belirterek “Yükseliş beklemek mantıklı. Ancak geri çekilmeleri nereden satın alacağımı bilmiyorum ve sadece 24 bin dolar seviyesine satış yapmak istemediğim gerçeğine dayanarak 32 bin dolar dışında nereden kar alacağımı bilmiyorum. Bundan hoşlanmıyorum. Yaklaşık 32 bin dolar civarında olan 35 bin dolar gibi bir seviye olmadığı sürece herhangi bir aylık seviyeyi de sevmiyorum.” ifadelerini kullandı.

Ethereum ve Altcoin’ler

Bitcoin’in ardından Ethereum‘u (ETH) analiz eden DonAlt, ETH‘nin son günlerde Bitcoin’e kıyasla düşük performans göstermesine rağmen yükselişini sürdürdüğünün altını çizdi. Analiste göre en büyük ikinci kripto para 2 bin 200 dolara ulaşana kadar çok fazla dirençle karşı karşıya değil:

Benim tezimde temel aylık destek seviyesi olan bin 100 doları yeniden test ettik ve bin 100 dolar ile 2 bin 200 dolar arasında dikkatimi çeken güçlü bir engel yok. Bu yüzden 2 bin 200 dolara kolayca gidilmesini bekliyorum.

Genel olarak DonAlt, Bitcoin’i temel destek seviyesini koruduğundan emin olmak için yakından takip ettiğini ve nasıl performans gösterdiğine bağlı olarak altcoin‘ler için nihai kararını vereceğini söyledi.