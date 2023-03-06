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3 Mart’ta yaşanan büyük likidasyondan bu yana Bitcoin (BTC) fiyatının 22 bin 300 dolar civarında sıkışıp kalmış durumda. ABD’nin kripto para piyasası üzerindeki düzenleyici baskısının ortasında kripto paraların sonraki hamlelerine karar vermekte zorlandıkları görülüyor. Ethereum (ETH) da dahil olmak üzere diğer kripto paralar önemli bir yönlü hareket olmaksızın işlem görüyor ancak bu durum çok yakında değişebilir.

Bitcoin’de Son Durum

Bitcoin fiyatı son 24 saatte yüzde 0,07 yükselişle 22 bin 394 dolardan işlem görüyor. BTC’nin gün içinde en düşük 22 bin 331 dolar ve en yüksek 22 bin 497 doları gördü. Ayrıca, işlem hacminin de son 24 saatte yüzde 6 artışla 13.79 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan küresel piyasalar güçlü bir görüntü verirken petrol fiyatları, ABD 10 yıllık tahvili düşmeye devam ettikçe yükseliyor. Kripto para piyasası ile ABD hisse senedi piyasası arasındaki korelasyonun da zayıfladığı görülüyor. DJI, S&P 500 ve Nasdaq Composite gibi büyük hisse senedi endekslerine bağlı ABD vadeli işlemleri şu anda yeşil tarafta bulunuyor.

ABD Dolar Endeksi (DXY) de 104,50’nin altına düştü, ancak kripto para piyasası bu düşüşe yanıt vermiş değil. DXY‘de yaşanacak daha fazla düşüş kripto para piyasasına toparlanma getirebilir.

Bu Hafta İzlenecek Önemli Olaylar

Makro olaylar son 3-4 gündür Bitcoin fiyatına etki etmiş olmasa da yatırımcıları fiyatı yukarı ya da daha aşağı çekebilecek önemli olayları beklemeye geçmiş durumda.

7 ve 8 Mart tarihlerinde ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi Finans Komiteleri önünde Fed’in 6 aylık para politikasına ilişkin açıklamalarda bulunacak. Yatırımcılar, Fed’in faiz artırım planlarına ilişkin daha fazla yönlendirme gelebilmesi ihtimaline karşın bu önemli konuşmayı bekliyor. Şimdiye kadar Fed yetkililerinin 22 Mart’taki FOMC toplantısında 25 baz puan yerine 50 baz puanlık bir faiz artırım kararının çıkmasının masada olduğunu ima ettikleri görüldü.

Çin tarafında 9 Mart’ta Şubat ayına ilişkin TÜFE verileri açıklanacak. Aralık ayında yüzde 1,8 olan enflasyon Ocak ayında yüzde 2,1’e yükselmişti. Ayrıca Çin hükümeti 2023 GSYH büyüme hedefini geçen yılki yüzde 5,5’lik hedeften daha düşük olan yüzde 5 civarında belirledi.

Tüm bunlarla birlikte 10 Mart’ta Japonya Merkez Bankası faiz kararını, ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu ise istihdam verilerini açıklayacak. ABD’de Şubat ayına ilişkin tarım dışı istihdam için piyasa beklentisi 200 bin seviyesinde. Ayrıca, Şubat ayı işsizlik oranının yüzde 3,4 olarak gelmesi bekleniyor. İşsizlik oranı Ocak ayında yüzde 3,3 olarak gelerek yüzde 3,6 olan piyasa tahmininin altında kalmıştı.