2023'e güzel bir başlangıç yapan Bitcoin (BTC) ve altcoin'ler için nefesler tutuldu. Yatırımcılar Fed faiz kararını beklemeye geçti.

Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) ve altcoin’lerle birlikte kripto para piyasası, BTC fiyatının geçen ay yüzde 40’ın üzerinde yükselmesiyle 2023 yılına harika bir başlangıç yaptı. Bu yükselişle birlikte kripto para piyasasına bir ay içinde 280 milyar dolarlık para girişi oldu. Ancak, yeni bir aya başlarken ileriye dönük olarak ihtiyatlı hareket etmenin vakti gelmiş olabilir. Federal Reserv‘in (Fed) bugün açıklayacağı faiz kararı ve ardından başkan Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalar BTC ve altcoin’ler için belirleyici olacak.

Fed’in 25 Baz Puanlık Faiz Artırımına Gitmesi Bekleniyor

Ocak ayında Fed‘in daha düşük faiz artırımlarına yöneleceği ve ABD’de enflasyon soğumaya başlamasıyla faizleri düşürmeye başlayacağı beklentisiyle kripto para piyasası, hisse senetleri ve tahviller gibi varlık sınıflarında ralliler yaşandı. İki gündür devam eden Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından 25 baz puanlık faiz artırımı kararı çıkması bekleniyor. CME Fed Watch Tool’un sağladığı veriler, 25 baz puanlık faiz artırımını için ihtimalin yüzde 98,7, 50 baz puanlık faiz artırımı ihtimalinin ise yüzde 1,3 olduğunu gösteriyor.

Kritik önemdeli faiz kararı bugün TSİ 22.00’da açıklanacak ve ardından Fed Başkanı Jerome Powell’ın 22.30’da yapacağı açıklamalar takip edilecek.

Powell, bundan önce birkaç kez Fed’in politikasının enflasyonu baskı altına almak ve hedef enflasyon oran olan yüzde 2’ye düşürmek için kısıtlayacağı kalmaya devam edeceğini vurguladı. Bu bakımdan Powell’ın yapacağı açıklamalar kripto para piyasasına olan 280 milyar dolarlık para girişi ile gelen yükselişi tersine çevirerek düşüşe neden olabilir.

Bitcoin, Fed’e Karşı Mücadele Edebilir mi?

Uzmanlar, Bitcoin’in 2023’ün ilk ayında güçlü bir çıkış yaparken, genel piyasa koşulları göz önüne alındığında aynı ivmenin devam etmesini beklemenin pek mümkün olmadığını ifade ediyor. Arcane Research’ün kıdemli analisti Vetle Lunde, gönderdiği yatırımcı notunda şu ifadelere yer verdi:

Kripto para piyasası Fed’in pivot olacağı konusunda aşırı iyimser. Yavaşlayan momentum, güçlü teknik dirençler ve şahin bir FOMC beklentisi zayıf bir Şubat ayının yaşanacağına işaret ediyor.

Arcane Research’ün Bitcoin’in bir bütün olarak Fed’in kararlarını çevreleyen eğilimi üzerine yaptığı açıklamada ise BTC üzerinde FOMC kaynaklı volatilitenin büyük oranda düştüğü vurgulandı. Bununla birlikte, bazı piyasa analistleri FTX’in çöküşünün ardından kripto para piyasasında yaşanan krizde en kötüsünün geride kalmış olabileceğine inanıyor.

Bitcoin ve altcoin‘lere ek olarak, halka arz olmuş kripto para şirketlerinin hisse senetleri de geçen ay güçlü bir toparlanma kaydetti. ABD merkezli kripto borsası Coinbase‘in hisseleri yüzde 65 oranında yükseldi. Benzer şekilde, Bitcoin madenciliği hisse senetleri endeksi de geçen ay yüzde 77 oranında yükseldi.