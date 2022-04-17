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Bitcoin ve Altcoinler İçin Artık Zaman Doldu! Cowen Uyarıyor!

Artık Cowen'e göre kritik kavşağa geldik. Altcoinler ve Bitcoin için kritik zamanlar, yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor.
18:02
17 Nisan 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto para yatırımcılarının önemli bir kısmı tarafından takip edilen analist fiyatın önümüzdeki günlerde izleyeceği yolu paylaştı. Yaklaşık 750 bin takipçisiyle kısa ve orta vadeli beklentilerini paylaşan Cowen, artık yol ayrımına gelindiğini düşünüyor. Peki önümüzdeki dönemde Bitcoin ve altcoinleri neler bekliyor?

Bitcoin (BTC)

Kripto analisti Benjamin Cowen, Bitcoin‘in nihayetinde bir yön seçmesi gereken kritik bir kavşağa yaklaştığını söylüyor. Yeni bir strateji oturumunda Cowen, yaklaşık 750 bin takipçisine Bitcoin’in, BTC tarihindeki diğer dönemlere benzeyen bir düzende daha yüksek dipler kaydettiğini söylüyor. Analiste göre, Bitcoin’in mevcut piyasa yapısı BTC’nin toplandığı 2013’te ve 2018’de bir ayı piyasasına düştüğü zamanları anımsatıyor.

“Benzer bir fiyat hareketini birkaç kez gördük. 2013’te bir kez, biz de daha yüksek dipler görüyorduk. Bu birkaç kez tekrar etti ve daha sonra 2018’de daha büyük ölçekte dipler yaşadık”.

Altcoinler Bu Şartlar Yükselir

Cowen, Bitcoin‘in tarihsel olarak büyük eğilim tersine dönüşlerine yol açan bir model oluşturmasıyla birlikte, piyasa değerine göre önde gelen kripto varlığı için sırada ne olabileceğine bakıyor. Analist, yükseliş eğilimini yeniden kazanmak ve ayı piyasası olasılığını azaltmak için BTC‘nin şu anda yaklaşık 49.000 dolar seviyesinde bulunan 200 günlük basit hareketli ortalamasını (SMA) geri alması gerektiğini söylüyor.

Bitcoin geri gelip 200 günlük SMA’sının üzerine çıkma ve 50.000 dolar seviyesini yıkma cesaretini bulabilirse, o zaman daha düşük bir dip yaşamazsak bu bir geri dönüş olacak”.

Eğer fiyat en kötü senaryoyu yaşarsa ne olacak? Cowen fiyatın bu senaryoda 30.000 dolar bandına ineceğini ve hızla 40.000-43.000 dolar seviyelerine toparlanabileceğimizi düşünüyor. Ancak Bitcoin’in bu denli büyük bir sarsıntı yaşaması altcoinler üzerinde çok ciddi yıkıcı etkiler oluşturabilir. BTC son toparlanmasında altcoinlerin büyük bir kısmını ezdi. Altcoinler bir sonraki büyük düşüşte %50’leri aşan kayıplarla geçtiğimiz yılın zirvesinden kabaca %80+ uzaklaşmış olur. Yatırımcıların potansiyel riskleri göz önünde bulundurması ve artan volatiliteye karşı dikkatli olması gerekiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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