ABD'de birkaç bankanın batmasının hemen ardından Federal Reserv (Fed) Kurulu, bankaları ve diğer mevduat şirketlerini desteklemeyi amaçlayan 25 milyar dolar değerinde bir program açıkladı. Açıklama sonrası Bitcoin (BTC) ve altcoin'ler yükselişe geçti.

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ABD’de birkaç bankanın batmasının hemen ardından Federal Reserv (Fed) Kurulu, bankaları ve diğer mevduat şirketlerini desteklemeyi amaçlayan 25 milyar dolar değerinde bir program açıkladı. Program, uygun bankaların stresin arttığı dönemlerde müşterilerinin ihtiyaçlarını en optimum şekilde karşılamaları için yeterli likiditeye sahip olmalarını sağlayacak.

Fed’den Banka Vadeli Finansman Programı

Federal Reserv Kurulu 12 Mart’ta yaptığı açıklamada, “Bankalar, tasarruf birlikleri, kredi birlikleri ve diğer uygun mevduat kurumlarına” bir yıla kadar kredi sunan 25 milyar dolarlık bir Banka Vadeli Finansman Programı (BTFP) oluşturduğunu belirtti.

Uygun şirketlerin teminat olarak ABD hazinesi tahvillerini, ajans borçları ve ipoteğe dayalı menkul kıymetler ya da diğer nitelikli varlıkları göstermeleri gerekmekte olup, bu varlıklar başabaş (varlıkların ihraç edildiği fiyat) üzerinden değerlenecek. Fed, bunun yüksek kaliteli menkul kıymetlere karşı ek bir likidite kaynağı olacağını ve bir kurumun stres dönemlerinde bu menkul kıymetleri hızlı bir şekilde satma ihtiyacını ortadan kaldıracağını ekledi.

Fed, bu kararı Silicon Valley Bank’ın (SVB) 8 Mart’ta ek sermaye artırımı amacıyla önemli miktarda varlık ve hisse senedi satışı yapacağını duyurması ve bunun da mevduat sahiplerini panikleterek bankaya hücum etmelerine yol açması üzerine alındı.

Yeni program, Fed’in ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’ın Federal Mevduat Sigorta Kurumu‘nun (FDIC) SVB mevduat sahiplerinin zararlarını karşılamasına yönelik eylemleri onayladığını ve düzenleyicilerin sistemik riski gerekçe göstererek New York merkezli Signature Bank’ı kapattığını duyurduğu gün geldi.

Bankacılık Krizi Stablecoin’leri Vurdu

En büyük stablecoin ihraççılarından birisi olan Circle’ın SVB’de 3.3 milyar doları olduğunu açıklamasıyla kripto para sektörüne de bulaşan bankacılık krizi, daha fazla paniğe neden oldu ve stablecoin USD Coin‘in (USDC) ABD dolarına olan sabitini kaybetmesiyle sonuçlandı. USDC ile birlikte birçok stablecoin de ABD doları sabitini kaybetti.

Öte yandan Fed’in girişiminin ardından en büyük kripto para Bitcoin (BTC) toparlanarak yönünü yukarı çevirdi. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre BTC, gün içinde kaydettiği yüzde 9’un üzerinde yükselişle 22 bin 421 dolardan el değiştiriyor. Bir bütün olarak kripto para piyasasında da ağırlıklı yön yukarı. Veriler kripto para piyasasının toplam değerinin gün içinde yüzde 7,81 oranında artışla 1.02 trilyon dolara geldiğini gösteriyor.