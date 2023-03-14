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  •   Bitcoin ve Altcoin’lerde Bugün Saat 15.30’a Dikkat! Yatırımcıların Gözü Bu Verilerde!

Bitcoin ve Altcoin’lerde Bugün Saat 15.30’a Dikkat! Yatırımcıların Gözü Bu Verilerde!

Küresel piyasalarda ve kripto para piyasasında ABD'nin bankacılık sektörüne ilişkin endişelerle risk algısı yüksek seyrederken, gözler bugün ABD'den gelecek enflasyon verilerine çevrilmiş durumda.
09:57
14 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Küresel piyasalarda ve kripto para piyasasında ABD’nin bankacılık sektörüne ilişkin endişelerle risk algısı yüksek seyrederken, gözler bugün ABD’den gelecek enflasyon verilerine çevrilmiş durumda.

Gözler ABD’den Gelecek Enflasyon Verilerinde

ABD’de Silicon Valley Bank (SVB) ve Signature Bank’ın iflası küresel piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırırken, Bitcoin (BTC) ve altcoin’lerde yükselişin fitilini tetikledi. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) atacağı para politikası adımlarına ilişkin belirsizlik son zamanların en yüksek seviyesine geldi. 13 Mart’ta piyasalardaki fiyatlamalar Fed’in faiz artırımına ara vereceğine yönelik beklentileriyle gerçekleşse de yeni günde gelecek hafta yapılacak FOMC toplantısında yüzde 74,5 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gidileceği öngörülüyor.

Öte yandan, Fed‘in yılın ikinci yarısından itibaren faiz indirimlerine gideceğine ilişkin beklentiler de güç kazanmış durumda. Bu bağlamda bugün saat 15.30’da açıklanacak enflasyon verilerinin söz konusu fiyatlamalar üzerinde etkili olması tahmin ediliyor.

Analistler, ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi‘nin (TÜFE) Şubat’ta aylık yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 6 artmasını öngörüyor. Çekirdek TÜFE‘de ise bir önceki yıla göre yüzde 5,5, bir önceki aya göre yüzde 0,4 artış açıklanacağı tahmin ediliyor. Beklentilerden sapmaların küresel piyasalarla birlikte BTC ve altcoi’lerde volatiliteyi artırılabileceği ifade ediliyor.

Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Durum

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in (CMC) sağladığı verilere göre 473.5 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük kripto para olan Bitcoin, gün içinde kaydettiği yüzde 9,45 yükselişle 24 bin 506 dolardan işlem görüyor. 206 milyar dolar piyasa değeri ile ikinci en büyük kripto para ve en büyük altcoin olan Ethereum (ETH) ise son 24 saatte yüzde 5 yükselişle bin 683 dolardan el değiştiriyor.

CMC’nin günün en çok kazandıran ve kaybettiren altcoinler listesinde de dikkat çekici veriler söz konusu. Günün en çok kazandıran altcoin’ler listesinde başı yüzde 28,79 yükselişle 0,2565 dolardan işlem gören Conflux (CFX) çekerken, günün en çok kaybettiren altcoin’ler listesinde ise başı yüzde 12,71 düşüşle 3,36 dolardan işlem gören UNUS SED LEO‘nun (LEO) çektiği görülüyor.

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