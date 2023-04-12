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  •   Bitcoin ve Altcoin’lerde Bugün Saat 15.30’a Dikkat! Kritik Veri Günü! Ya Tamam Ya Devam!

Bitcoin ve Altcoin’lerde Bugün Saat 15.30’a Dikkat! Kritik Veri Günü! Ya Tamam Ya Devam!

Küresel piyasalarla birlikte Bitcoin (BTC) ve altcoin'ler için kritik veri gününe gelindi. Piyasalar bugün açıklanacak ABD enflasyon verilerine kilitlenmiş durumda.
09:05
12 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Küresel piyasalarla birlikte kripto para piyasası için kritik veri gününe gelindi. Piyasalar bugün açıklanacak ABD enflasyon verilerine kilitlenmiş durumda. Ekonomistlerin ABD enflasyon (TÜFE) ve çekirdek enflasyon verileri için beklentileri neler gelin daha yakından bakalım.

Gözler ABD’den Gelecek Enflasyon ve Çekirdek Enflasyon Verilerinde

Bugün saat 15.30’da ABD enflasyon ve çekirdek enflasyon verileri açıklanacak. Manşet enflasyon başka bir deyişle TÜFE, mal ya da hizmetlerin nihai fiyatı yani tüketiciye satış fiyatı aşamasında oluşan değişiklikleri ölçmeyi amaçlayan bir endekstir. Satın alma eğilimlerindeki ve enflasyondaki değişiklikleri ölçmenin önemli bir yoludur. ABD’de Mart ayında aylık enflasyonun yüzde 0,2 (önceki yüzde 0,4), yıllık enflasyonun ise yüzde 5,2 (önceki yüzde 6) olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Manşet enflasyonla birlikte fiyatlarda gözlemlenen tüm geçici etkilerin arındırılması suretiyle oluşturulmuş olan özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ile ölçülen enflasyon verileri olan çekirdek enflasyon verileri de açıklanacak. ABD’de Mart ayında çekirdek enflasyonun yüzde 0,4 (önceki yüzde 0,5), yıllık çekirdek enflasyonun ise yüzde 5,6 (önceki yüzde 5,5) olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Tüm bu veriler ülkedeki enflasyonun ana göstergesi olması nedeniyle ABD Merkez Bankası‘nın (Fed) doğrudan takip ettiği bir verilerdir. Fed, enflasyon hedefi olan yüzde 2 seviyesine odaklanmışken enflasyonun yükselmesi piyasalar için daha sert bir Fed olarak algılanacağından oldukça olumsuzdur. Enflasyondaki soğuma ise Fed’in faiz artışında daha ılımlı olabileceği düşüncesi ile piyasalarda pozitif fiyatlanır.

Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Durum

Bitcoin‘de (BTC) haftalarca süren sessizlik 11 Nisan’da bozuldu ve piyasa değerine göre en büyük kripto para yukarı yönde sert bir hareketle 10 ayın ardından ilk kez 30 bin dolar seviyesini geçti. BTC, bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde kaydettiği yüzde 0,21 düşüşle 29 bin 928 dolardan işlem görüyor.

Öte yandan altcoin’lerin Bitcoin’deki yükselişe henüz yeterince ayak uyduramadıkları görülüyor. En büyük altcoin Ethereum (ETH) gün içinde kaydettiği yüzde 2,68 düşüşle 2 bin doların altında, bin 865 dolardan işlem görmeye devam ediyor.

Piyasa analistleri ve uzmanları bugün açıklanacak ABD enflasyon verilerinin Bitcoin ve altcoin fiyatları için oldukça önemli olduğu üzerinde duruyor.

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