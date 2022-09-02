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  •   SON DAKİKA: Bitcoin ve Altcoin Yatırımcılarının Merakla Beklediği 2 ABD Verisi Açıklandı!

SON DAKİKA: Bitcoin ve Altcoin Yatırımcılarının Merakla Beklediği 2 ABD Verisi Açıklandı!

Küresel piyasalarla birlikte, Bitcoin ve altcoin yatırımcıları da ABD'den gelecek Ağustos ayına ilişkin tarım dışı istihdam ve işsizlik verilerini merakla bekliyordu. Beklenen veriler açıklandı.
15:30
2 Eylül 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Küresel piyasalarla birlikte, Bitcoin ve altcoin yatırımcıları da ABD’den gelecek Ağustos ayına ilişkin tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verilerini merakla bekliyordu. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bir sonraki faiz artışının boyutuna dair ipucu verebilecek oluşuyla oldukça önemli olarak değerlendirilen ve bu bakımdan piyasaların merakla beklediği iki ABD verisi kısa süre önce açıklandı.

Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı Verisi

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu‘nun TSİ 15.30’da açıkladığı verilere göre, Ağustos ayında ülkede tarım dışı istihdam 315 bin arttı. Ekonomistlerin beklentisi artışın 300 bin olması yönündeydi. Öte yandan Ağustos ayında ABD’de işsizlik oranı yüzde 3,7 olarak geldi. Bu veriye ilişkin ekonomistlerin beklentisi yüzde 3,5’di.

Özetle ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun açıkladığı veriler şu şekilde;

  • Açıklanan Ağustos ayı Tarım Dışı İstihdam Verisi: 315 bin (beklenti 300 bin – önceki 528 bin)
  • Açıklanan Ağustos ayı İşsizlik Oranı Verisi: Yüzde 3,7 (beklenti yüzde 3,5 – önceki yüzde 3,5)

Verilerin Bitcoin ve Altcoin’lere Etkisi

Veriler, ABD ekonomisinin resesyonda olduğunun değerlendirilmesine rağmen bir dizi sektörde işgücüne yönelik istikrarlı artışa işaret ediyor. Beklentilerin üzerinde gelen tarım dışı istihdam verisi Fed‘in elini güçlendirerek daha şahin bir adım gelebileceğine ilişkin beklentilerin artmasına neden oldu. Bu da riskli varlıklara olan yatırımcı iştahında düşüşe neden oluyor. Gözler şimdi 13 Eylül’de açıklanacak olan aylık ve yıllık bazdaki TÜFE verilerinde.

Diğer birçok veri gibi tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve TÜFE verileri Fed’in alacağı faiz kararlarının üzerinde kritik öneme sahip. Başkan Jerome Powell, 26 Ağustos Cuma günü Jackson Hole Sempozyumu‘nda yaptığı konuşmada, ABD Merkez Bankası‘nın faiz artırımı konusunda şahin duruşunu koruyacağının sinyalini verirken, Eylül’deki faiz artışının boyutunun tamamen verilere bağlı olacağını belirtmesiyle bu ay içerisinde açıklanacak verilerin tamamının Fed için önemine dikkat çekmişti. FOMC, 21-22 Eylül tarihinde beklenen faiz kararı için toplanacak. Eylül ayı faiz kararı 22 Eylül’de TSİ 21.30’da açıklacak.

Trading Economics’in küresel makro modelleri ve analistlerin beklentilerine göre ABD’de faizlerin bu çeyreğin sonunda yüzde 3,25 seviyelerinde olması bekleniyor. Ekonometrik modellere göre, uzun vadede faiz oranlarının 2023’te yüzde 4,00 ve 2024’te yüzde 3,75 civarında eğilim göstermesi söz konusu. Bu veriler ışığında şu anda yüzde 2,5’de olan faiz oranının bu yıl için hedeflenen orana ulaşması için Fed’in yıl sonuna kadar en az yüzde 0,75 oranında faiz artışı yapması gerekiyor. Küresel piyasalar, Bitcoin ve altcoin’lerin fiyat seyri Fed’in hedef faiz oranına ulaşmak için takınacağı şahin ya da güvercin yaklaşım belirleyecek.

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