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Piyasalar, bugün ABD’den gelecek tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verisine odaklandı. Fed’in faiz artış hızında enflasyonla beraber belirleyici olan TDI’nin Şubat’ta 215 bin kişi artması, işsizlik oranının ise yüzde 3,4 olarak gelmesi bekleniyor.

Veriler Bugün Saat 16.30’da Açıklanacak

Bugün saat 16.30’da Fed‘in yakından takip ettiği tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verisi açıklanacak. Piyasalar tarım dışı istihdamın 205 bin kişi artmasını, işsizlik oranının ise yüzde 3,4 olarak gelmesini bekliyor.

Tarım dışı istihdam için yukarı yöndeki eğilim, işsizlik oranı için ise aşağı yöndeki eğilim ABD doları için pozitif etkiye sahiptir. Beklendiği gibi ABD dolarına pozitif etki edecek veri akışı Bitcoin (BTC) ve altcoin’ler gibi riskli varlıklara negatif etki eder. Yatırımcıların verilerin açıklanması öncesinde ve sonrasında volatilitenin artacağının da farkında olmaları gerekiyor.

Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Durum

Kritik verilerin açıklanması öncesinde kripto para piyasası adeta kan banyosundan geçiyor. En büyük kripto para Bitcoin, 20 bin doların altına kadar düştü ve son 24 saatte kaydettiği yüzde 8’in üzerinde değer kaybı ile 19 bin 935 dolardan işlem görüyor. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para ve aynı zamanda en büyük altcoin olan Ethereum (ETH) ise gün içinde kaydettiği yüzde 8,5’in üzerinde düşüle bin 405 dolardan el değiştiriyor.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in günün en çok yükselen ve en çok değer kaybeden altcoin’ler listesinde de önemli bir ayrışma olduğu, değer kazananlar listesindekilerin tek haneyi geçemezken, değer kaybedenler listesindeki altcoin’lerin çift hanelerde oldukları görülüyor. Buna göre günün en çok değer kazanan altcoin’in son 24 saatte kaydettiği yüzde 2,24 yükselişle Klaytn (KLAY) olduğu, günün en çok değer kaybeden altcoin’in ise son 24 saatte kaydettiği yüzde 21,10 düşüşle Huobi Token (HT) olduğu görülüyor.

BTC ve altcoin’lerdeki değer kayıplarına paralel olarak kripto para piyasasının toplam değerinde de önemli bir erime yaşandı. Veriler kripto para piyasasının toplam değerinin yüzde 7’nin üzerinde düşüşle 1 trilyon doların altına düştüğünü ve 925 milyar dolara gerilediğini gösteriyor.