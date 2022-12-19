Kripto para sektöründe likidiye sorunlarının ve iflasların devam etmesi beklenirken, milyonlarca kripto para yatırımcısının gözü bu hafta üç kripto para borsasının liderleri ve eski liderleri üzerinde olacak.

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2022, kripto para şirketlerinin ve borsalarının likidite sorunları ve iflaslarıyla karanlık bir yıl olarak kayıtlara geçerken, sektördeki sancı henüz geçmiş değil. Likidiye sorunları ve iflasların devam etmesi beklenirken, bu hafta milyonlarca kripto para yatırımcısının gözü üç kripto para borsasının liderleri ve eski liderleri üzerinde olacak: FTX, Binance ve Gemini.

Bankman-Fried’ın ABD’ye İadesi

İflasını duyuran kripto para borsası FTX‘in kurucusu ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried, geçen hafta Bahamalar’da tutuklandıktan sonra Fox Hill hapishanesine gönderilmiş, kefaletle serbest bırakılma talebi mahkeme tarafından reddedilmişti.

Reuters’in kimliğini açıklamadığı bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Bankman-Fried’ın Pazartesi günü ABD’ye iadesi konusunda mahkemeye itiraz etmeyecek. FTX’in kurucusunun ABD’ye iade edilmesi durumunda birden fazla dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya kalacak. Uzmanlar Bankman-Fried’ın ABD’de yargılanmasının kripto para sektörü için çok daha ses getirici olacağını iddia ediyor. Öte yandan Bankman-Fried’ın ABD’de suçlandığı tüm suçlardan hüküm giymesi halinde 115 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

Binance’ın Durumu

CEO Changpeng Zhao, Binance‘in finansal durumunun güçlü olduğunu ve kripto para borsasının kontrolü altında 56 milyar dolarlık kripto para bulunduğunu savunsa da yatırımcıların ve piyasa yapıcılarının panikle hareket ettiği ve borsadan yüksek miktarlarda para çıkartmaya devam ettikleri görülüyor. Financial Times’ın kripto para borsasından aldığı verilere göre, Binance’dan geçen haftanın ilk yarısında 6 milyar dolarlık para çıkışı oldu.

Şimdiye kadar devasa boyuttaki para çekme işlemlerinin kripto para borsası için dikkate değer olmayan düzeyde problemlere neden olduğu görüldü. Başlangıçta Binance, eski bankacılık sistemini beklemek zorunda kalmasından dolayı stablecoin’ler için para çekme taleplerini karşılamakta sorunlar yaşasa da sorun birkaç saatlik bekleyişin ardından çözüldü. Bunun dışında Binance’ın para çekme işlemlerini normal şekilde gerçekleştirdiği, talepleri sorunsuz bir şekilde karşıladığı görülüyor.

Aynı zamanda, küresel denetim şirketi Mazars’ın Binance ve diğer tüm kripto para borsalarının ve şirketlerinin denetimini askıya aldığını açıklaması da geçen haftanın öne çıkan başlıklarındandı. Mazars’ın böyle bir adım atmasının nedeni olarak şimdiye dek yayımlanan denetim raporlarının algılanma şekli gösterildi. Uzmanlar, söz konusu denetim raporlarının gerçekte olduğundan daha kapsamlı bir denetimin sonucu gibi gösterilmesinin şirketi rahatsız ettiği üzerinde duruyor. Şirketteki bir kaynak Financial Times’a yaptığı açıklamada, aslında kripto para borsalarının finansal durumlarına ilişkin denetimlerin iddia edildiği kadar kapsamlı olmadığını belirtti.

Binance‘la ilgili olarak bu hafta, müşterilerin kripto para borsasına ve rezervlerine inandıklarını göstermeleri veya para çekme işlemlerinin azalması takip edilecek.

Genesis Yakın Takipte

Bu hafta yakından takip edilmesi gereken bir diğer önemli konu da Genesis‘in likidite sorunlarıyla nasıl başa çıkacağı olacak. Gemini Earn programının bir parçası olarak Genesis’te sıkışıp kalan fonları olan kripto para borsası Gemini, bir alacaklılar komitesi kurdu. Komitenin mali danışmanı olarak atanan Houlihan Lokey, konuya ilişkin yaptığı son bilgilendirmede Genesis’teki sorunları çözmek için bir kurtarma planı ortaya koydu. Bu planın uygulamaya alınıp alınmayacağı, alınması halinde işe yarayıp yaramayacağı büyük merak konusu.

Öte yandan Genesis ve ana şirketi Digital Currency Group‘un (DCG) durumu hakkında pek çok spekülasyon söz konusu. DCG ile ilgili birçok token geçen hafta özellikle sert bir darbe aldı ve kripto para yatırımcılarını endişelendirdi. Ayrıca, bir başka DCG şirketi olan Grayscale Bitcoin Trust’ın (GBTC) negatif primi yüzde 48’e çıkmış durumda. Bu durum, kendi bilançosunu kullanarak GBTC’nin dilimlerini satın alan ana şirket için sorunları artırıyor.