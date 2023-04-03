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Bitcoin Uzmanı “Tarih Yazıldı” Diyerek Müjdeyi Verdi! Tufan Başlıyor!

Bitcoin (BTC) üzerinde uzun vadeli analizler yapmasıyla tanınan ve yakından takip edilen kripto para analisti ve stratejisti Rekt, en büyük kripto paranın boğa bölgesine girdiğini belirterek büyük yükselişin başladığının söyledi.
12:25
3 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) üzerinde uzun vadeli analizler yapmasıyla tanınan ve yakından takip edilen kripto para analisti ve stratejisti Rekt, en büyük kripto paranın boğa bölgesine girdiğini belirterek büyük yükselişin başladığının söyledi. İşte analistin ortaya koyduğu BTC analizi.

16 Aylık Düşüş Trendinden Çıktı

Anonim kripto para analisti ve stratejisti Rekt, Bitcoin’in Mart ayını yüksek bir seviyede kapatmasının ardından 16 aylık uzun ayı piyasasından çıktığını iddia etti. Kripto para analisti “BTC, 1 Nisan’da yeni bir makro yükseliş trendine başlamak için makro düşüş trendinin ötesine geçtiğini doğruladı.” diyerek Bitcoin’in Mart ayını 2021’in Kasım ayından bu yana fiyatı düşüş trendinde tutan diyagonal direncin üstünde kapattığını söyledi.

Rekt ayrıca Bitcoin’in geçmiş fiyat hareketlerine dayanarak, boğa piyasalarının ayı piyasası trend çizgisini aşmasının ardından ortaya çıkma eğiliminde olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

BTC makro düşüş trendini kırdı. Tarih, makro düşüş trendleri kırıldığında makro yükseliş trendlerinin başladığını gösteriyor.

Analist, Mart ayındaki aylık mum kapanışının en büyük kripto para için önemli bir gelişmeye işaret ettiğinin altını çizerek “BTC şimdiye kadar sadece üçüncü kez aylık mum kapanışını makro düşüş trendinin üzerinde gerçekleştirdi. Tarih yazıldı.” dedi.

En Son 3 Yıl Önce Görülen ve Fiyatı ATH’a Götüren Mum Yeniden Yakıldı

Kripto para analisti ayrıca ilk çeyrek için gelen üç aylık mumunun 2022’nin dördüncü çeyreğindeki mumu tamamen yuttuğuna dikkat çekti. Teknik analiz açısından, yutan bir boğa mumu, muazzam bir satın alım baskısı olduğu için trendin düşüşten yükselişe döndüğünün önemli bir işaretidir.

Rekt’e göre, Bitcoin en son üç yıl önce 10 bin doların altında işlem gördüğü dönemde üç aylık yutan boğa mum yakmıştı. Analistin paylaştığı fiyat grafiği, BTC’nin yaktığı son üç aylık yutan boğa mumu ile tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) olan 69 bin dolara yükselişinin başlangıcında yaptığını yapmış oldu:

BTC, üç aylık yutan boğa mumunu resmen doğruladı. BTC en son 2020’nin başlarında üç aylık bir boğa yutan mum oluşturmuştu.

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