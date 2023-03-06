Kripto para yatırımcıları dünyanın en büyük altcoin'ini yakından takip ediyor. Onlara göre popüler altcoin yeni bir ralli için hazır gibi görünüyor.

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Kripto para yatırımcıları Ethereum (ETH) piyasasını yakından takip ediyor. Onlara göre en büyük altcoin yeni bir ralli için hazır gibi görünüyor. Analistler, rallinin ABD doları ve faizlerdeki düşüşle tetiklenebileceğini öne sürüyor. Girişim şirketi Placeholder’ın kurucusu Chris Burniske’ye göre, ABD doları ve diğer fiat paralar değer kaybedecek olursa Bitcoin (BTC) 25 bin doları geçebilir ve Ethereum da bu fiyat hareketliliği takip ederek güçlü bir yükselişe imza atabilir. Ünlü analist Jake Wujastyk, Burniske’nin ETH’de yükseliş beklentisini destekleyen ve Bitcoin grafiğinde oluşan bir teknik modele dikkat çekti.

Bitcoin’deki VWAP Aralığı

En büyük kripto para Bitcoin’in fiyatının son birkaç gündür bir miktar volatilite göstererek hareket ettiği görülüyor. Önde gelen teknik analist Wujastyk, BTC fiyatının günlük grafikte sabitlenmiş bir hacim ağırlıklı ortalama fiyat (VWAP) aralığı oluşturduktan sonra yükseliş için hazırlandığını belirtti.

VWAP aralığı modeli tipik olarak yukarı ya da aşağı yönde bir kırılmanın çok yakında gelebileceğini gösteren önemli bir teknik model olarak kabul görmektedir.

Geçtiğimiz yedi gün boyunca Bitcoin fiyatı görece yüksek volatiliteli bir seyirden geçti. 1 Mart’ta 23 bin 880 dolara kadar çıkan BTC fiyatı 4 Mart’ta 22 bin 198 dolara kadar düştü. Bu yazının hazırlandığı sırada dünyanın en büyük kripto parası olan BTC 22 bin 403 dolardan el değiştiriyor. En büyük altcoin ETH fiyatı da son birkaç gündür Bitcoin’inkine benzer bir fiyat seyri izliyor.

Kripto Paralarda “Silvergate Bank” Düşüşü

Bitcoin fiyatı 3 Mart’ta yaklaşık yüzde 6 oranında düşerek gün içi en düşük seviyesi olan 22 bin dolara ulaştı. Kripto para piyasasında tanık olunan son satışlar, kripto para dostu bir banka olan Silvergate Bank’ın potansiyel çöküşüyle ilişkilendiriliyor. Silvergate’in hisseleri, bankanın SEC’e sunduğu yıllık raporunu geciktireceğini açıklamasının ardından büyük bir darbe aldı ve tüm zamanların en düşük seviyesine ulaştı. Coinbase, Bitstamp, Circle ve Paxos gibi büyük kripto para şirketleri ve borsaları banka ile olan bağlarını kopardıklarını duyurdu.