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Bitcoin’de “Umut Dolu Bir Gelecek” Sinyali! Güçlü Hareketler Bekleniyor!

2022, kripto para piyasası için zorlu bir yıl olsa da Bitcoin'in (BTC) yılın dördüncü çeyreğinde ileriye dönük getiriler açısından olumlu sonuçlar kaydettiği ve daha iyi bir gelecek için umut verdiği görülüyor.
10:15
16 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Büyük çöküşlerin yaşandığı ve kripto paraların oldukça olumsuz etkilendiği 2022 için artık son düzlüğe girildi. 2022, kripto para piyasası için zorlu bir yıl olsa da Bitcoin‘in (BTC) yılın dördüncü çeyreğinde ileriye dönük getiriler açısından olumlu sonuçlar kaydettiği ve daha iyi bir gelecek için umut verdiği görülüyor.

Umut Dolu Bir Gelecek

Kripto veri platformu Unfolded 15 Aralık’ta yaptığı değerlendirmede, Bitcoin’in 2022’nin 4’ncü çeyreğindeki 180 günlük ileriye dönük getirilerinin, en büyük kripto paranın piyasaya sürüldüğünden bu yana tüm veri setleri dikkate alındığında geçmiş performansını aştığını bildirdi.

Platforma göre, böylesi bir performans BTC için umut dolu bir geleceğe işaret ediyor. İleriye dönük getiriler, genellikle belirli bir olayın ardından geçmiş veri kümelerini kullanarak belirli bir piyasasının performansını ifade etmek için kullanılır ve uzun vadeli saptamalar yapabilmek için dikkate değer bir gösterge olarak kabul edilir.

Bitcoin İçin En İyisi Henüz Yaşanmamış Olabilir

Kripto para madencilerinin, 15 Eylül’de başarılı bir şekilde gerçekleştirilen ve Ethereum ağının doğrulama algoritması olan Proof of Work’ü (PoW) sonlandırarak Proof of Stake’i (PoS) getiren The Merge güncellemesinin ardından ETH için kullandıkları madencilik cihazlarını BTC için değiştirdikleri görülüyor. Madencilerin Bitcoin ağına olan ilgileri en büyük kripto paraya olan inançlarını yansıtıyor olması bakımından oldukça önemli.

Aynı zamanda, güçlü kripto para cüzdanlarını tanımlamak için kullanılan balina ve köpekbalığı seviyesi cüzdanların Tether (USDT), Binance USD (BUSD) ve Dai (DAI) gibi stablecoin birikimi yapmaya başladığı yönünde bir veri akışı söz konusu. Bu veri akışı, kripto para balinalarının alım yapmak için güç topladığı şeklinde yorumlanıyor. Piyasa uzmanları, kripto para piyasasının çevreleyen FUD bulutlarının dağılmasıyla yatırımcıların satış modundan çıkarak birikim moduna geçtiğini, iddia edildiği gibi, kripto para piyasasının yok olup gitmekten oldukça uzakta olduğunun altını çiziyor.

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