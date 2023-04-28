En büyük kripto para Bitcoin (BTC) ve altcoin'lerde son durum ne, gelin daha yakından bakalım.

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En büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) 30 bin doların üzerine çıkma mücadelesi verirken bazı altcoin’lerin çift hanelere varan yükselişler yaptığı, bazılarının ise düştüğü görülüyor. Peki BTC ve altcoin’lerde son durum ne, gelin daha yakından bakalım.

Bitcoin’de (BTC) Son Durum

14 Nisan’da 30 bin doları geçmesinin ardından yönünü aşağı çeviren ve o zamandan bu yana psikolojik olarak önemli olan seviyeyi aşamayan Bitcoin, 570.46 milyar dolar piyasa değeri ile bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde kaydettiği yüzde 1,31 yükselişle 29 bin 472 dolardan işlem görüyor. Veriler, BTC‘nin değerini son 7 günde ve 30 günde sırasıyla yüzde 4,38 ve yüzde 9,52 artırdığını gösteriyor.

1.211 trilyon dolar olan toplam piyasa değerinde 571.32 milyar dolarlık paya sahip olan Bitcoin, bu bakımdan yüzde 47,1’lik bir hakimiyet oranına sahip ve bu oran bir süredir yükseliş trendinde.

Günün En Çok Kazandıran ve Kaydettiren Altcoin’leri

Bir süredir sessizliğin hakim olduğu altcoin’lerdeki sessiz bekleyiş sürüyor. Piyasa değeri bakımından en büyük altcoin olan Ethereum‘un (ETH) 2 bin doların altında işlem görmeye devam ederken kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı günün en çok kazandıran ve kaybettiren altcoin’ler listesinde ciddi bir ayrışma olduğu görülüyor.

Günün en çok kazandıran altcoin’ler listesinde ilk sırada Cronos‘un (CRO) yer aldığı görülüyor. CRO, gün içinde kaydettiği yüzde 11,66 yükselişle 0,07864 dolardan işlem görürken onu sırasıyla yüzde 7,12 yükselişle 5,81 dolardan işlem gören Internet Computer (ICP) ve yüzde 6,86 yükselişle 1,06 dolardan işlem gören Immutable (IMX) takip ediyor.

GÜnün en çok kaybettiren altcoin’ler listesinde ise ilk sırada yüzde 6,08 düşüşle 44,85 dolardan el değiştiren MultiversX‘in (EGLD) yer aldığı görülüyor. EGLD’yi sırasıyla yüzde 3,08 düşüşle 8,87 dolardan işlem gören Injective (INJ) ve yüzde 2,42 düşüşle 153,59 dolardan işlem gören Monero (XMR) takip ediyor.