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Bitcoin’de Parti Bitti mi? BTC İçin Veriler Ne Söylüyor?

Üst üste 15 günlük ralli ile en büyük yükseliş serisini kaydetmesinin ardından Bitcoin rotasını değiştirerek yönünü aşağı çevirdi. Bir türlü yükselemeyen BTC fiyatı düşüyor ve bu yükselişin sona erdiği yönünde spekülasyonlarına yapılmasına neden oldu. Peki Bitcoin'de parti bitti mi, BTC için veriler ne söylüyor?
09:09
25 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin (BTC), geçen yıl yaşadığı büyük çöküşün ardından 2023 yılına olağanüstü bir başlangıç yaptı. Üst üste 15 günlük ralli ile en büyük yükseliş serisini kaydetmesinin ardından BTC rotasını değiştirerek yönünü aşağı çevirdi. Bir türlü yükselemeyen BTC fiyatı düşüyor ve bu yükselişin sona erdiği yönünde spekülasyonlarına yapılmasına neden oldu. Peki Bitcoin’de parti bitti mi, BTC için veriler ne söylüyor?

“Bir Topu Suyun Altında Tutmaya Çalışmak Gibi”

Kripto para piyasasının büyük ölçüde Wall Street’i takip ettiği bilinen bir gerçek. ABD endeksleri 24 Ocak’ta ayılar ve boğalar arasında yakın bir mücadeleye işaret ederek yatay bir seyir izledi. Ayrıca, makro faktörler askıda kalmaya devam ederken her şey temelde gelecek ayki Fed toplantısına bağlı gibi görünüyor.

IG Australia Pty’de piyasa analisti olan Tony Sycamore, Microsoft’un açıklanan kazanç raporunun beklentilerin altında kalmasının yatırımcılarda hayal kırıklığına neden olduğunu ve teknoloji hisseleriyle güçlü bir şekilde korele olan kripto para piyasasını da etkilediğini belirtti. Bloomberg’e konuşan Sycamore ayrıca şunları ekledi:

Bu yıl riskli varlıklarda durum neredeyse bir topu suyun altında tutmaya çalışmak gibi. Piyasa şimdi onları daha ne kadar zorlayacağı konusunda karar verme aşamasında.

Kripto para yatırımcıları şu anda en çok Bitcoin’in buradan nereye gideceğini merak ediyor; 25 bin dolara mı yoksa 21 bin dolara mı? Bazı piyasa analistleri Bitcoin’in ve altcoin‘lerin birçoğunun aşırı alım koşulları altında olduğunu, bunun önemli bir fiyat düzeltmesiyle sonuçlanabileceği üzerinde duruyor.

Bitcoin’deki Yükseliş Devam Edecek mi?

Ayın başından bu yana Bitcoin fiyatında yaşanan yükseliş, balinalardan gelen güçlü alım aktivitesinin arka planında gerçekleştiği görüldü. Ancak son fiyat yükselişiyle birlikte kısa vadeli yatırımcıların karlılığı yüzde 98’e fırladı. Bu nedenle kısa vadede bu yatırımcıların kar satışı yapması bekleniyor.

BTC’nin aşağı yönde 21 bin dolardaki desteğini yeniden test edip etmeyeceği ya da bu seviyenin altına düşüp düşmeyeceği belirsiz durumda. On-chain (zincir üstü) veri sağlayıcısı Glassnode, son BTC değerlendirmesinde şu notu düştü:

Bitcoin’in fiyatındaki son yükseliş, 2018/19 ayı piyasası ve 2020’nin Mart ayında meydana gelen Covid çöküşünden bu yana ilk kez üç maliyet fiyatının da üzerinde bir ilk kırılımla sonuçlandı. Fiyatın sürdürülebilir bir süre bu kilit psikolojik seviyelerin üzerinde kalması yapıcı olarak kabul edilecek.

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